В атакованном ВСУ автобусе под Брянском ехали 28 детей и 16 взрослых

В двухэтажном автобусе, который ВСУ атаковали беспилотником в Брянской области, находились 44 пассажира, 28 из них — дети-спортсмены. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко .

Автобус следовал из белорусского Гомеля в Геленджик. В нем ехала детско-юношеская футбольная команда из города Речицы. В результате атаки погибла женщина. Ранения получили шесть человек, включая пятерых детей.

Состояние одного пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, остальные — средней тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Брянские власти выразили соболезнования и готовность оказать помощь белорусской команде. Департамент спорта региона заявил, что обеспечит размещение и питание пострадавших. Данные о них продолжают уточнять.