Фейк: мультфильм про СВОлодю и НАТОлика выпустили при поддержке Минкультуры и Минобороны

Минкульт и МО не участвовали в создании мультфильма про СВОлодю и НАТОлика

В соцсетях распространяется мультфильм для детей про СВОлодю и НАТОлика, якобы созданный при поддержке Министерства культуры, а также департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. В ситуации разобрался 360.ru.

В соцсетях распространяется информация о серии мультфильмов для детей, которые якобы созданы при поддержке Министерства культуры России, а также департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

В доступном сейчас в Сети мультфильме рассказывается о том, что люди в военной форме могут быть опасны, и показывается пример в виде доброго СВОлоди и злого НАТОлика. Соответствующий мультфильм можно найти на Rutube, в канале под названием «Метроном Фильм». Доступно всего лишь одно видео «СВОлодя и НАТОлик Серия 3», загруженное 29–30 сентября 2025 года.

В самом начале наверху появляется надпись: «Цикл образовательных фильмов „Безопасность“». Далее: «Фильм третий. Правила безопасности с чужаками в военной форме».

Из содержания видео понятно, что детей якобы хотят предупредить, что людей в военной форме стоит опасаться, так как под доброй личиной может скрываться монстр, который может напасть или даже домогаться. В мультфильме недвусмысленно поднимается тема педофилии, попытки военных выведать «интимные секреты».

На самом деле, видео — операция украинских ЦИПсО, которые продолжают тему с дискредитацией военных, попытки заставить население бояться людей в военной форме. Ранее 360.ru уже развенчивал фейки, в которых пытались дискредитировать военных и ветеранов СВО. К примеру, о том, что в России проводят акцию «Солдат ребенка не обидит». Или о том, что перед встречей с ветеранами СВО школьникам дают специальные инструкции, как вести себя, чтобы не «спровоцировать» спикера.

Или про то, что пассажиров таки стали предупреждать о том, что водитель — ветеран СВО. А также о том, что в магазинах стали размещать таблички с предупреждениями о работниках — ветеранах СВО.

В аннотации к видео на Rutube написано (орфография и пунктуация сохранены):

«Встречайте третью серию анимационного сериала „СВОлодя и НАТОлик“! Этот мультфильм, созданный по заказу Минкульта и Минобороны, станет настоящим открытием для детей и их родителей!

В центре сюжета — два ярких персонажа: добрый СВОлодя, и его противоположность — НАТОлик, чьи поступки заставляют задуматься о том, что значит быть достойным военным.

Каждая серия — это не только развлечение, но и возможность для юных зрителей понять, как важно отличать поступки, достойные подражания, от тех, что не приносят чести. Мультфильм идеально подходит для семейного просмотра, чтобы вместе обсудить, что делает военного настоящим Героем».

Вызывают вопросы многие формулировки. Закрадывается сомнение, что текст составлял носитель языка. Вопрос к тому, где создавался мультфильм, также возникает на уровне звуковой дорожки. Говор в закадровой озвучке, особенности произношения некоторых звуков выдают «немосковскую», а скорее даже нероссийскую прописку диктора.

Кроме всего прочего, в, казалось бы, российском мультфильме военные одеты не в российскую форму, а униформа полицейского и его значок и вовсе смахивают на западные аналоги. Достаточного внимания к деталям фейкоделы не уделили.

Украинские ЦИПсО разместили свое творение на канале с названием реально существующей российской студии «МетрономФильм». Есть небольшие отличия в написании. Фейковый канал — «Метроном Фильм» — с пробелом. Канал на Rutube настоящей студии «МетрономФильм» — без пробела.

Судя по номеру, канал был создан давно, в нем размещено 183 видео, загруженных все вместе 6 февраля 2024 года. Также у реальной студии есть канал на YouTube. Лого студии совпадает. Также у «МетрономФильма» есть сайт.

При этом нигде, ни на сайте, ни в каналах на видеохостингах не фигурирует информация о так называемом цикле познавательных фильмов «Безопасность». Кроме того, нет информации о таком цикле фильмов и на порталах «заказчиков» — Министерства культуры и Министерства обороны России.

Таким образом, информация о том, что распространяющийся в Сети мультфильм про СВОлодю и НАТОлика создан при содействии Минкульта и Минобороны России, является недостоверной.

