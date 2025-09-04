Фейк: перед встречей с ветеранами школьникам раздали специальные инструкции

В школах не давали памятки детям для общения с военными на «Разговорах о важном»

Перед встречами ветеранов СВО с учениками в рамках «Разговоров о важном» школьникам якобы раздали специальные инструкции. В памятках была указана просьба «научиться сохранять безопасность» при общении с военными. Так ли это, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети появился ролик, автор которого возмущается, что из-за того, что на «Разговоры о важном» — специальные уроки в школах, порой с приглашенными спикерами — зовут ветеранов СВО, и в связи с этим для детей якобы выпустили специнструкции, как вести себя с участниками вооруженного конфликта.

В ролике говорится, что детям необходимо правильно вести себя, чтобы не спровоцировать военного. Автор возмущается тем фактом, что безопасность якобы возложили на самих детей.

Правда

На самом деле, нет никаких особых инструкций, как вести себя с военными, вернувшимися с СВО. Сама тема и подача ее вызывают подозрения, что автор ролика — один из служащих украинских ЦИПсО.

Противник часто использует тематику отношения общества к вернувшимся со спецоперации. Ципсошники всячески пытаются представить ветеранов сепарированной частью общества, якобы они непредсказуемы и их стоит бояться. Таким образом враг пытается убить сразу несколько зайцев: вселить страх в головы людей, заставить их бояться людей в военной форме, а с другой стороны — заставить добровольцев отказываться от идеи военной службы на фоне снижения уровня отношения к военной профессии со стороны общества.

Однако это уже не первый подобный фейк, которым пытаются поделить российское общество. Ранее 360.ru рассказывал о том, как ЦИПсО активно продвигали через Telegram-канал новости о несуществующей акции «Солдат ребенка не обидит», согласно которой детей учили общаться с военными так, чтобы не спровоцировать их.

При этом излюбленная практика манипуляторов общественным сознанием — недоговаривать, предоставляя волю фантазии читателя или зрителя. Что значит спровоцировать военного? На что спровоцировать? Тут расчет на то, что каждый надумает себе сам то, чего он опасается или даже боится.

Также не первый год появляются фейковые сообщения о том, что сервисы такси размещают предупреждения о том, что за рулем находится ветеран СВО и он может быть опасен.

Практика приглашения ветеранов СВО на «Разговоры о важном» сохраняется уже несколько лет. Звать военных начали практически сразу, как появились подобные уроки — с осени 2022 года. Причем зачастую приглашали военных сами дети.

В июле 2023 года за то, чтобы звать ветеранов СВО на «Разговоры о важном», высказался исполняющий обязанности министра просвещения России Александр Бугаев. А в мае 2025 года уже самого министра просвещения Сергея Кравцова попросили распространить практику приглашения ветеранов СВО на уроки по всей России.

Это лишь свидетельствует о том, что уроки при участии военных, как действующих, так и бывших, проходят без эксцессов и имеют только положительный эффект.

Судя по новостям с самих «Разговоров о важном» при участии военных, они крайне интересны ребятам и проходят в благодушной атмосфере. Никаких инструкций детям перед общением с военными не раздают.

Таким образом, информация о том, что в некоторых школах начали распространять памятки для детей с просьбой «научиться сохранять безопасность» при общении с военными во время уроков «Разговоры о важном», является фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.