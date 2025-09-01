Фейк: пассажиров такси предупреждают о том, что водитель был на СВО и может быть опасен

В «Яндекс Такси» не готовили листовки с предупреждением, что водитель был на СВО

В России появились таблички с предупреждениями для пассажиров такси. В сообщениях указано, что водитель участвовал в СВО и может быть опасен. Что происходит на самом деле, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети появилась информация, что в такси появились таблички с предупреждением, что водитель был на СВО и может быть опасен. В частности, сообщается, что подобная табличка была обнаружена в одной из машин сервиса «Яндекс Такси».

Правда

На самом деле, таблички с предупреждением о боевом прошлом водителей такси — фейк, который не первый год распространяет украинское ЦИПсО. Их главная цель — взрастить страх у граждан перед ветеранами СВО, попытаться разделить общество, представив вернувшихся со спецоперации людьми, опасными для общества.

Еще в 2024 году распространялись подобные таблички про одного из участников чувашского добровольческого отряда «Атал». Похожие таблички якобы были найдены в такси в Волгограде.

А ранее украинские спецы из ЦИПсО распространяли информацию об акции «Солдат ребенка не обидит» и мануалы о том, как детям вести себя с ветеранами СВО. Создавали даже дипфейки с главами регионов, якобы продвигающих акцию.

Однако фейки достаточно быстро и легко можно опровергнуть, стоит только взглянуть на них внимательно. К примеру, в последнем случае с такси видно, что нам как минимум пытаются «продать» старые материалы, так как в октябре 2024 года компания «Яндекс» сменила айдентику на новую, а в ролике фигурирует старая.

В салоне легкового такси, согласно условиям «Яндекса», действительно можно размещать некоторую информацию, в том числе обязательную — данные о перевозчике, — в том числе и о водителе. В частности, могут размещаться предупреждения о проблемах со слухом у таксиста, но не более. При этом информация о плохом слухе оформляется в стилистике перевозчика или агрегатора.

Таким образом, информация о том, что в «Яндекс Такси» начали размещать листовки с предупреждением, что водитель служил в зоне СВО, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.