Фейк: в России запустили кампанию «Солдат ребенка не обидит»

Информацию о запуске кампании «Солдат ребенка не обидит» в России опровергли

В интернете появилась информация якобы о старте в России программы «Солдат ребенка не обидит». Однако эти сведения оказались недостоверными.

Фейк

В Сети появился видеоролик, на котором женщина, похожая на замглавы Минпросвещения Анастасию Зырянову, рассказывает о запуске программы «Солдат ребенка не обидит», в рамках которой детей и родителей якобы будут обучать, как вести себя с военными.

Правда

Видео — не что иное, как дипфейк. За его основу взяли кадры с прошлогодней конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня», носившей, по иронии судьбы, название «Школьное образование в эпоху фейков».

В частности, на 00:14:20 Зырянова рассказывает, по каким критериям отбираются книги для цифровой библиотеки ФГИС «Моя школа». Жесты на этом моменте полностью совпадают с жестами поддельной Зыряновой и не соответствуют тому, что говорится в фейковом ролике.

Кроме того, никакой информации о подобной кампании нет на официальных ресурсах министерства.

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