Фейк: в магазине «Магнит» покупателей предупреждают о работниках-ветеранах СВО

В «Магните» не ставили таблички с предупреждением о ветеранах СВО на кассе

В интернете распространили информацию, что якобы в магазинах сети «Магнит» ставят таблички «Спокойная касса», предупреждающие о возможной агрессии сотрудников-ветеранов СВО. Эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

В Сети распространяют слухи о том, что в магазинах сети «Магнит» стали предупреждать о возможной агрессии сотрудников-ветеранов спецоперации. Для этого устанавливают таблички «Спокойная касса».

Правда

Фейковое изображение таблички публикуют на фейковых или провокационных аккаунтах в социальных сетях, например, TikTok. Затем боты начинают массово распространять этот вброс по соцсетям. Например, в том же аккаунте, откуда появился фейк о «Магните», был обнаружен аналогичный вброс о якобы представляющих опасность водителях такси, вернувшихся из зоны спецоперации.

Грубые несоответствия в деталях также свидетельствуют о фейковом характере информации. Так, источники, распространяющие фотографию таблички, путаются в ее местонахождении. Сначала они утверждали, что снимок был сделан в Санкт-Петербурге, другие — что в ДНР. Это явное свидетельство того, что вброс сфабриковали.

Внимательное изучение фотографии таблички также выявило отсутствие какой-либо визуальной привязки к конкретному магазину, поэтому невозможно определить реальное место съемки. Техническое исполнение таблички выглядит кустарным. А логотип, изображенный на ней, является поддельным, так как его нет в официальном бренд-буке сети «Магнит».

Ранее в сети уже появлялись подобные фейковые памятки, например, для школьников с правилами общения с ветеранами или провокационные акции вроде «Солдат ребенка не обидит».

Информация о том, что в магазине Магнит ставится табличка «Спокойная касса», предупреждающая о работающем ветеране, является фейком, который создали для дискредитации участников СВО.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.