«Евроатлантический секс». Европа останется под давлением после выборов в США
Блогер «Голос Мордора»: США не поняли тонкого юмора про поддержку Путиным Харрис
Россия «поддержит» Камалу Харрис на выборах. Такое заявление президента Владимира Путина наделало много шума, кандидата в президенты даже попросили объясниться. Как оказалось, «топовый троллинг» поняли не все. В колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора» отметил, что на Западе плохо понимают юмор.
Далее — прямая речь.
Тут Дональд наш Трамп заявил, что его обидели слова Владимира Путина о том, что Россия будет поддерживать на выборах президента США кандидатуру Камаллы Харрис. Мол, сам Самоходный дед (прим. ред.) так завещал, а завещание — дело святое.
Не будем говорить о том, что с чувством юмора на Западе плоховато. Вернее, оно есть, но на определенный юмор, как в популярных голливудских комедиях. А вот во что-то более тонкое — извините. Нет, не все конечно, там есть умные и ироничные люди, у которых с этим все в порядке, но если для нас это норма, то там, если не исключение, то точно не массовое явление, в том числе и среди политиков.
А по большому счету России совершенно до лампочки, кто там победит на выборах в США. Оба хуже, но оба и лучше.
Трамп против России?
Не стоит забывать, что «пророссийский» Трамп ввел против России огромное количество санкций, начал накачивать Украину оружием, бомбил Сирию, поставив мир чуть ли не на грань нового Карибского кризиса. Да, Донни говорит очень красивые и правильные слова, но как оказалось, эти слова совершенно ничего не значат.
Но хорошо то, что он сеятель большого евроатлантического бардака. Не в том плане, что он развалит НАТО — вы же не думаете, что он реально идиот? А в том, что всех союзников США трясет и колбасит, как только они думают о Дональде Трампе. А что будет делать сам Трамп? Все просто — будет их раздевать до исподнего и шарить по карманам, выгребая все до последнего.
Но никакого изменения политики в отношении России не будет.
Евроатлантический секс
Если победит Камалла, то в какой-то мере все останется, как при бабушке, вернее, при дедушке. Будет продолжаться большой евроатлантический секс, только он будет без насилия и грубости, как в случае с Трампом. Но понятно, что иметь будут старую добрую Европу. В принципе, этот процесс уже идет.
Поддержка Украины будет продолжена, если, конечно, сама Украина еще будет существовать. Но это же самое было бы и при Трампе, с той разницей, что Европа покупала бы для Украины на кредиты, взятые в США американское оружие. Потому что Донни умный и понимает, что Украина долгов не отдаст, а вот с Европы стрясти их можно.
Во внутренней американской политике Камалла даже лучше, Донни, намного. Там такой прекрасный расовый ЛГБТ-бардак* будет, что дед Байден покажется всем жестким консерватором. В общем, можно будет сразу менять звездно-полосатый флаг на радужный.
А это все будет вызывать огромное раздражение и ненависть в консервативных штатах. Впрочем, и при Трампе такой же процесс неизбежен, только с обратной полярностью. В общем, раскол будет только расти.
Штаты уже вошли в то состояние, когда хороших вариантов для страны нет. Есть только один — военная диктатура, но до нее еще дорасти надо, и не факт, что это получится.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.