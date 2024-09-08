«Евроатлантический секс». Европа останется под давлением после выборов в США

Далее — прямая речь.

Тут Дональд наш Трамп заявил, что его обидели слова Владимира Путина о том, что Россия будет поддерживать на выборах президента США кандидатуру Камаллы Харрис. Мол, сам Самоходный дед (прим. ред.) так завещал, а завещание — дело святое.

Не будем говорить о том, что с чувством юмора на Западе плоховато. Вернее, оно есть, но на определенный юмор, как в популярных голливудских комедиях. А вот во что-то более тонкое — извините. Нет, не все конечно, там есть умные и ироничные люди, у которых с этим все в порядке, но если для нас это норма, то там, если не исключение, то точно не массовое явление, в том числе и среди политиков.

А по большому счету России совершенно до лампочки, кто там победит на выборах в США. Оба хуже, но оба и лучше.