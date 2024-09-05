«Тонкий троллинг». Политолог объяснил слова Путина о Харрис

Слова Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис можно расценивать как «тонкий политический троллинг». Об этом РИА «Новости» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Это такой тонкий политический троллинг», — сказал он.

По словам эксперта, на самом деле американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис несут ущерб Соединенным Штатам и «заводят Америку не туда».

Блохин предположил, что в случае победы Харрис на выборах ключевые решения будет принимать не она, а советник по нацбезопасности и госсекретарь.

Ранее в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума Путин заявил, что Россия поддержит Харрис, потому что об этом просил Джо Байден. Глава государства также отметил заразительный смех кандидата в президенты США, который может говорить о том, что «у нее все хорошо».