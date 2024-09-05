«Тонкий троллинг». Политолог объяснил слова Путина о Харрис

Политолог Блохин: слова Путина о Харрис — это «тонкий троллинг»

Фото: РИА «Новости»

Слова Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис можно расценивать как «тонкий политический троллинг». Об этом РИА «Новости» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Это такой тонкий политический троллинг», — сказал он.

По словам эксперта, на самом деле американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис несут ущерб Соединенным Штатам и «заводят Америку не туда».

Блохин предположил, что в случае победы Харрис на выборах ключевые решения будет принимать не она, а советник по нацбезопасности и госсекретарь.

Ранее в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума Путин заявил, что Россия поддержит Харрис, потому что об этом просил Джо Байден. Глава государства также отметил заразительный смех кандидата в президенты США, который может говорить о том, что «у нее все хорошо».

Прощай, Хвалдимир. Как жил и погиб «русский кит-шпион»

Много шума, а для чего? О перестановках в правительстве «Незалежной»

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Следовать пословице». Россиянам назвали надежные способы избежать «ловушек» мошенников

«Замаскированная форма экстремизма». В России призвали запретить движение квадроберов

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте