«Топовый троллинг». В Британии отреагировали на слова Путина о Харрис

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен похвалил президента России Владимира Путина за шутку о кандидате в американские лидеры Камале Харрис. Политик высказался в
соцсети Х.
«Топовый троллинг», — написал он.
Накануне в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума Путин оценил смех Харрис и
назвал его заразительным. Это говорит о том, что у кандидата в президенты США все хорошо, заявил российский лидер.
После слова Путина официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
призвал «всех влюбиться в смех Харрис». Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сыронизировал, что кандидату в президенты США придется объясниться после заявления российского лидера.
Путин на ВЭФ также высказался о предстоящем голосовании в Соединенных Штатах. Россия
уважительно отнесется к выбору американского народа, подчеркнул глава государства.
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