Путин рассказал, какого кандидата в президенты США он поддерживает
Путин: Россия с уважением отнесется к выбору американских избирателей
Российская сторона будет уважительно относиться выбору американского народа, который осенью решит, кто возглавит США. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент Владимир Путин.
Он отметил, что Россия поддерживала в предвыборной гонке действующего главу США — Джо Байдена. Так как он снял свою кандидатуру с выборов, российская сторона отдает предпочтение его преемнице Камале Харрис, добавил Путин. Он также с улыбкой прокомментировал заразительность ее смеха.
«Он (Байден — прим. ред.) рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. <…> Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо», — заключил российский лидер.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил Харрис и ее соперника на выборах, республиканца Дональда Трампа. По его мнению, США в любом случае будут зарабатывать на поставках оружия вне зависимости о того, кто возглавит страну.