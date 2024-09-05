Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал кандидата в лидеры США Камалу Харрис объяснится после слов президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. С этим призывом он выступил в соцсети X .

«Владимир Путин только что заявил, что он „поддерживает Камалу Харрис на ноябрьских президентских выборах“. Ей придется объясниться!» — сыронизировал он.

Путин заявил, что Россия будет уважительно относиться выбору американского народа, который осенью решит, кто возглавит США. Президент оценил заразительный смех Харрис. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь призвал всех «влюбиться» в хохот кандидата.

Политолог-американист Константин Блохин отметил, что слова Путина о Харрис можно расценивать как «тонкий политический троллинг». На самом деле действующий американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис несут ущерб США и «заводят Америку не туда».