Добро от Рады или референдум: зачем Зеленский тянет резину с мирным планом

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом допустил утверждение мирного плана парламентом без проведения референдума. Возможно ли это юридически и что лучше для России, разобрался 360.ru.

Встреча в Мар-а-Лаго На пресс-конференции после частной встречи Трампа и Зеленского с их делегациями в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде президент Украины заявил, что не имеет право самостоятельно решать территориальный вопрос и согласовывать мирную сделку. Для утверждения мирного плана ему потребуются одобрение парламента или референдум. «Это их земля. Это земля не одного человека, это земля нашей нации на протяжении многих поколений», — сказал он. По оценкам Зеленского, на проведение референдума потребуется минимум 60 дней. На это время предстоит остановить огонь, иначе провести его не получится, голосование не признают легитимным.

Голосование за мирный план в Верховной раде Альтернативный вариант утверждения мирного плана через парламент действительно возможен, сообщил 360.ru политолог, политтехнолог Олег Ведутов. По его словам, Раду никто не спросит, хочет она брать на себя такую ответственность или нет, ее просто вынудят это сделать.

Конечно, голосование в парламенте более понятное, более технологичное. Но, что называется, пойдет ли на него Украина, мы узнаем в ближайшее время.

Подтасовать результаты, по мнению Ведутова, можно в обоих случаях. Однако организация референдума потребует больше времени и сил. «То есть если голосование в парламенте можно буквально за день-два провести, то подготовка к референдуму — это несколько месяцев минимум, которые будут так или иначе откладывать потом сомнения в референдуме», — объяснил он.

Неизвестно, учтет ли Украина голоса тех, кто находится на освобожденной территории. Ведутов предупредил, что без этого Россия может не принять результаты референдума. Еще один аргумент в пользу парламентского голосования заключается в том, что президентские полномочия Зеленского истекли, а власть Верховной рады законна, парламент может принимать решения. «Если мы, например, действительно хотим убыстрения в картине этого процесса, то, конечно, голосование в парламенте — очень быстрый и понятный механизм. <…> Поэтому в целом, думаю, если парламент примет решение, то мы, может, тоже готовы будем его принять. Если опять же оно будет устраивать нас», — заявил он.

Ведутов указал на начавшийся процесс перетягивания парламента: на Раду с одной стороны воздействуют США через Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), с другой — Зеленский при помощи конвертов.

«Буквально несколько дней назад прошли обыски у разных депутатов. И мы понимаем, что это все делается неслучайно, как раз ровно для того, чтобы перебить повестку, эти управленческие рычаги на ключевых стейкхолдеров в парламенте, чтобы они были в руках, скажем, не Зеленского, а каких-то других игроков», — сказал он. По мнению собеседника 360.ru, замаячившая перед депутатами перспектива стать фигурантами уголовных дел может изменить их позицию, сделать более договороспособными. Ведутов допустил, что верный Зеленскому парламент может резко передумать и проголосовать не так, как ему хотелось бы. Пока же Рада застыла в полупозиции, и возможны разные варианты развития событий.