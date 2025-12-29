Встреча американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским стала провальной для президента Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

«Главный итог вчерашних переговоров — поломан план украинских властей и Европы убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение», — заявили журналисты.

По их оценке, существующий план точно отверг бы российский лидер Владимир Путин, после чего от США можно было бы требовать новых антироссийских санкций.

Глава Белого дома не перестал требовать, чтобы киевский режим согласился на территориальные уступки. Кроме того, Трамп усомнился в целесообразности референдума по этому вопросу, потому что для его решения достаточно постановления от украинского парламента.

Ранее глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что Зеленский встретился с Трампом ради совершения политического самоубийства. Украинский лидер попытался сохранить лицо в безвыходном положении.