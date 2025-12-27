Под подозрение НАБУ попали ближайшие друзья Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия в здании Верховной рады Украины в отношении народных депутатов от партии «Слуга народа», друзей президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По данным издания, сотрудники НАБУ пришли с обысками к депутатам Дмитрию Киселю и Юрию Корявченкову (известному как Юзик). Киселя СМИ называют близким другом Зеленского, а Корявченков знаком с президентом еще со времен работы в студии «Квартал 95».

В НАБУ заявили, что во время следственных действий в парламентских комитетах сотрудники Управления государственной охраны якобы оказывали сопротивление детективам. При этом бюро официально опровергло информацию о проведении обысков у Корявченкова, однако сообщения о следственных действиях в отношении Киселя не стало отрицать.

Официальных подробностей о сути расследования и возможных обвинениях на данный момент не приводится.

Об обысках НАБУ в правительственном квартале Украины стало известно сегодня.