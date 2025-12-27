Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуратуры по борьбе с коррупцией раскрыли схему, по которой депутаты Верховной рады получали выгоду за свои голоса в парламенте. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

«НАБУ и САП в результате операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группировку, в состав которой входили действующие народные депутаты», — рассказали там.

Следствие не раскрывает имена и число участников. По их данным, эти люди систематически получали незаконную выгоду за голосование в Верховной раде.

В субботу сотрудники НАБУ были замечены в правительственном квартале Киева, где находятся украинский парламент, Кабинет министров и Офис президента, сообщали в Раде.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский шантажирует западных политиков, которые вовлечены вместе с ним в коррупционные схемы. По ее словам, он использует коррупционные связи, чтобы ставить свои условия и оказывать давление в переговорах по завершению конфликта.