Дергался как рыба на льду. Зеленский суетился и тяжело дышал во время пресс-конференции с Трампом

Зеленский во время пресс-конференции с Трампом заметно нервничал

Владимир Зеленский не на шутку разнервничался на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Трансляцию вел Белый дом.

Украинский лидер демонстрировал признаки сильного волнения перед журналистами. Его состояние выдавали нервные движения: он постоянно переминался с ноги на ногу, не находя устойчивого положения.

Напряжение читалось и в выражении лица — резкие движения головой, подергивание рта и носа, а также неровное, слышимое на записи дыхание.

На протяжении всего общения с журналистами его жесты казались дерганными, суетливыми и беспокойными.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась 28 декабря в США, в частной резиденции американского президента Мар-а-Лаго. Встреча делегаций длилась около двух часов. После этого лидеры двух стран вышли к журналистам.