«Впереди Одесса и Харьков»: Днепропетровскую область готовят к обороне, ситуация патовая

Кажется, началось. То, о чем мы так много писали и говорили, начинается воплощаться в жизнь. У украинской армии не получается удержать фронт, оборона сыплется на всем Донецком направлении. Видя это, противник в спешке пытается затыкать дыры там, где это еще возможно. Времени осталось мало.

Украинские инсайдеры, ссылаясь на свои источники, сообщили, что Генштаб ВСУ сейчас тянет время, пытается подготовить Покровск к обороне. При этом враг активно строит оборонительные линии за городом. Таким образом Киев готовит оборону Днепропетровской области. Опасения эти не напрасные. Когда Покровск будет освобожден, то до границ Днепропетровской области останется дойти всего 15 километров. Укрепления, которые украинские военные экстренно достраивают, возводят и вокруг Покровска. Видимо, ВСУ сильно опасаются возможности фланговых ударов. С помощью них российские силы взяли большую часть городов после освобождения Авдеевки.

«Если исходить из имеющегося набора данных, то первые две линии обороны Покровска российская армия уже проломила. Оставшиеся две, как и основная часть оборонительных строений на этом участке, создавались с расчетом на южный и юго-восточный удар. Они в меньшей степени учитывали охват городов с севера. Но капитальных бетонных сооружений там не так много, как считалось раньше», — отметил ТГ-канал «Военная хроника».

Фото: Украинские военные. Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / Global Look Press

На Западе это тоже видят. Издание UnHerd написало, что, когда россияне возьмут Покровск, оборона ВСУ рухнет. Мол, освобождение Угледара стало болезненным ударом не только по самолюбию украинского президента Владимира Зеленского, но и по всей Украине. Взятие этого города ясно говорит, что инициативой на поле боя владеют русские. Украинцы же борются с давними проблемами: нехваткой живой силы и оружия. Вместе с Угледаром украинские военные потеряли и возможность наносить удары по линии снабжения русских со стратегической высоты. В свою очередь, для российской армии, наоборот, открылся путь на Покровск.

«Это их не спасет» Российские войска продолжают наращивать темпы наступления, освобождая территорию ДНР. Поэтому ВСУ необходимо думать о защите уже и Днепропетровской области. «Как сказал наш президент, границы России не заканчиваются нигде. Поэтому впереди нас ждет освобождение и Киева, и Одессы, и Харькова. Естественно, чтобы добраться до русского города Одессы, нам необходимо освободить в том числе Днепропетровскую область. Поэтому в агонии украинские военные будут пытаться стоять и там», — отметил в комментарии для 360.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов.

Фото: Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 «Ураган» ЦВО ВС России ведет огонь по позициям ВСУ / РИА «Новости»

Одна из главных задач нашей армии в ДНР — освобождение Покровска. Это крупный логистический железнодорожный хаб для вражеской группировки. За ним нет лесов или других естественных преград. Поэтому понятно, зачем ВСУ так ускоренно роют оборонительные сооружения. Но это их не спасет. В целом же Покровск — достаточно крупный город. Там до всех событий проживали примерно 25 тысяч человек. Для сравнения: в тех же Угледаре и Новогродовке — около 15 тысяч человек. Покровск, получается, в два раза больше. Причем на территории города огромный зеленый массив есть. Об этом 360.ru рассказал военкор, участник СВО Евгений Линин. — Что Покровск представляет собой сегодня? — На сегодня он не стал крупным укрепрайоном. В отличие от того же Селидова, который прикрывает его с юга-востока, в Покровске не смогли гражданские объекты интегрировать с военной инфраструктурой, как это было в Авдеевке, Угледаре, Артемовске и Часовом Яре.

— Покровск удержать невозможно? — Да. И на сегодня у ВСУ нет боеспособных частей, которые могли бы профессионально вести бой в городской застройке. У них много необученных солдат. Все, кто был, находятся на прикрытии других важных участков фронта, где постоянно давят российские силы. Это либо в Курской области, куда отправились все элитные бригады, способные действительно вести хоть какие-то наступательные и оборонительные действия. Была боеспособная 72-я бригада, которую не стали отводить из Угледара. Оставили под тяжелыми авиабомбами в засыпанных шахтах и обрушенных домах. Итог известен — она обескровлена. Многие погибли. — Однако живой силы у ВСУ достаточно? — Да, там чуть ли не под миллион их, но качество не позволяет бросить на укрепление фронта. И вот это большая проблема для украинской армии. Некого поставить на какой-то участок и быть спокойным за это направление. Покровск они будут оборонять максимально долго, максимально большими силами, на которые способны.

— Но они понимают, что город будет потерян? — В Генштабе Украины это явно просчитали. Именно поэтому они строят оборонительные сооружения за городом по границе с Днепропетровской областью. Именно этим руководствуется Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский. CNP/AdMedia / Global Look Press

Уже не фантастика Вопрос обороны уже за Покровском для ВСУ давно актуален. Российская армия неуклонно продвигается к этому городу, контроль над которым в дальнейшем может позволить развивать операции в двух важнейших направлениях: первое — это к северу от Покровска, где расположены Барвенково и Изюм, Славянск и Краматорск;

второе — это западное, где расположены коммуникации к Днепру и Запорожью.

Фото: Военнослужащий штурмового подразделения ВС России отрабатывает штурм опорных пунктов и позиций противника на Запорожском направлении / РИА «Новости»

«Хотя операции на такую глубину пока выглядят фантастикой, в случае истощения сил ВСУ и наличия у России резервов путь к освобождению территории Запорожской области и даже Днепра может стать реальностью. Оживление на Запорожском направлении, у Каменского и Гуляйполя, где в последнее время активизировались российские подразделения, говорит о том, что этот район вниманием российского командования не обделен», — рассказал 360.ru военный эксперт, аналитик Сергей Простаков. Поэтому активность украинских военных в попытках укрепить позиции вне Покровска понятна. Не стоит забывать, что российская армия на пути к этому городу взяла укрепрайоны вроде Авдеевки, которые в украинском Генштабе считались неприступными.

0:00 / 0:30

Однако чем меньше противник сможет успеть укрепить свои позиции, тем лучше. И вряд ли работа фортификационных подразделений ВСУ будет сейчас спокойной под пристальным вниманием российской артиллерии и авиации. Пока же можно констатировать, что, как обычно, киевский режим готовится к потере населенного пункта, но будет стремиться оставить от него как можно меньше.