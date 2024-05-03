Замглавы ГУР Украины признал неспособность ВСУ удержать Часов Яр | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 02:40 Замглавы ГУР Украины признал неспособность ВСУ удержать Часов Яр Скибицкий: падение Часова Яра — вопрос времени РИА «Новости»

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ВСУ не смогут удержать Часов Яр. Его потеря — это вопрос времени. Об этом в интервью The Economist заявил замглавы Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, сейчас ситуация на этом направлении настолько сложная, какой она никогда не была с момента начала российской специальной военной операции. И она будет только ухудшаться.

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Скибицкий предположил, что Россия в ближайшее время попытается полностью освободить территории ДНР И ЛНР.

Первоочередной задачей станет взятие Часова Яра — находящегося на возвышенности населенного пункта, который является ключом к дальнейшему продвижению ВС РФ к оставшимся под контролем Украины крупным городам ДНР.

По его словам, это вопрос времени, и город ждет судьба Авдеевки, которую россияне вернули под свой контроль в феврале 2024 года.

«Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и поставок», — прокомментировал украинский военный ситуацию с Часовым Яром.

Обозреватель издания Der Spiegel заявил, что российские войска после освобождения Часова Яра получат огневой контроль над соседними городами.