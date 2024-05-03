Замглавы ГУР Украины признал неспособность ВСУ удержать Часов Яр | 360°

03 мая 2024, 02:40
Замглавы ГУР Украины признал неспособность ВСУ удержать Часов Яр
Скибицкий: падение Часова Яра — вопрос времени
ВСУ не смогут удержать Часов Яр. Его потеря — это вопрос времени. Об этом в интервью The Economist заявил замглавы Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, сейчас ситуация на этом направлении настолько сложная, какой она никогда не была с момента начала российской специальной военной операции. И она будет только ухудшаться.
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Скибицкий предположил, что Россия в ближайшее время попытается полностью освободить территории ДНР И ЛНР.
Первоочередной задачей станет взятие Часова Яра — находящегося на возвышенности населенного пункта, который является ключом к дальнейшему продвижению ВС РФ к оставшимся под контролем Украины крупным городам ДНР.
По его словам, это вопрос времени, и город ждет судьба Авдеевки, которую россияне вернули под свой контроль в феврале 2024 года.
«Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и поставок», — прокомментировал украинский военный ситуацию с Часовым Яром.
Обозреватель издания Der Spiegel заявил, что российские войска после освобождения Часова Яра получат огневой контроль над соседними городами.
ВСУ
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Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Часов Яр
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