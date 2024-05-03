Российские бойцы настигли «суперопорник» ВСУ под Часовым Яром | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 11:22 Российские бойцы настигли «суперопорник» ВСУ под Часовым Яром «Военная хроника»: ВС России начали уничтожение опорного пункта ВСУ у Часова Яра РИА «Новости»

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Подразделения российской армии в окрестностях Часова Яра сосредоточились на уничтожении крупного опорного пункта Вооруженных сил Украины. Он находится возле микрорайона Новый к западу от канала Северский Донец. Об этом сообщила «Военная хроника».

«После продвижения к югу от жилой застройки российские войска начали уничтожение украинского „суперопорника“ западнее канала Северский Донец», — заявили военкоры.

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ВСУ построили позиции, блиндажи и обширную сеть ходов рядом с микрорайоном Новый. Благодаря этим укреплениям украинские военные могли перемещаться между детским лагерем «Мир», югом Часова Яра и позицией под условным названием «Бункер» для огневого контроля над трассой Т-0504. Российские войска ударили по противнику из реактивных систем залпового огня «Град» и артиллерийских орудий 2С7 «Пион».

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что рано или поздно Часов Яр перейдет под контроль России. Ura.ru сообщило, что офицер отметил слаженные действия российской армии.