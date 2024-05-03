«Обстановка накаляется». В Германии испугались прорыва России под Часовым Яром | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 05:03 «Обстановка накаляется». В Германии испугались прорыва России под Часовым Яром Welt: ВС России совершили прорыв под Часовым Яром РИА «Новости»

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Украина ведет бои в районе города Часов Яр, но Вооруженные силы России уже совершили прорыв в этом стратегически важном месте. Такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Журналист отметил, что Часов Яр расположен на севере ДНР, украинцы сделали из него укрепление.

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«Там русские, очевидно, совершили прорыв. <…> И там обстановка для украинцев накаляется», — сообщил Ваннер.

Немецкий журналист подчеркнул, что освобождение этого стратегически важного для Украины города откроет для российской армии путь к крупным населенным пунктам: Константиновке, Славянску и Краматорску.

О серьезных последствиях перехода под контроль России Часова Яра предупредил обозреватель немецкого издания Der Spiegel. Если ВС РФ освободят Часов Яр, они получат огневой контроль над городами в окрестностях.