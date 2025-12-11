Сегодня 10:41 БПЛА атаковали Москву всю ночь 11 декабря: главное о ситуации в небе и аэропортах прямо сейчас 0 0 0 Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Спецоперация

Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку дронами на российские регионы. С 23:00 до 7:00 на подлете к Москве сбили 32 вражеских БПЛА, всего в столичном регионе ликвидировали 40 беспилотников. После 10:00 налеты продолжились: ПВО сбила еще три дрона на подлете к столице. Подробности атаки — в материале 360.ru.

Что известно о массированной атаке беспилотников на Москву 11 декабря Сначала средства противовоздушной обороны сбивали по одному беспилотнику, летевшему на столицу. Первое сообщение об атаке опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в 23:41. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он. Второе сообщение появилось в 00:13, в 00:43 Собянин заявил о ликвидации еще двух БПЛА. После 2:00 в Telegram-канале главы города стали появляться публикации об уничтожении сразу нескольких беспилотников. «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников»; «Еще пять БПЛА уничтожены ПВО Минобороны»; «Отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву»; «Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву». Предположительно, ВСУ использовали для атаки БПЛА типа «Лютый». Местные жители слышали взрывы в Раменском, Зеленограде, Дубне и Сергиевом Посаде, сообщил Telegram-канал Mash.

Фото: РИА «Новости»

Дрон-разведчик у российской границы Утром 11 декабря у границы с Россией засекли натовский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk американского производства. Он пролетел девять стран и шпионил над Эстонией. Предположительно, дрон наводил украинские БПЛА во время массированной атаки на Россию. Известно, что беспилотник стартовал с военно-морской базы в Сицилии, пролетел Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию, сделал крюк над Польшей, зашел в воздушное пространство Латвии и Литвы и залетел в Эстонию.

Фото: РИА «Новости»

Обстановка в столичных аэропортах 11 декабря Небо над столицей закрыли в 1:54 в связи с беспилотной опасностью. Ограничения в аэропортах стали вводить еще раньше — Шереметьево закрылся на прием и выпуск воздушных судов в 23:52, согласно данным Росавиации. В 00:59 ограничения ввели в аэропортах Внуково и Домодедово, в 1:55 — в Жуковском. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Принятые меры отменили во всех столичных аэропортах лишь в 7:59. Перенаправленные рейсы принимала петербургская воздушная гавань Пулково. «Уважаемые пассажиры! В аэропортах Москвы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы. В ближайшие часы возможны корректировки расписания», — сообщала пресс-служба аэропорта.

Фото: РИА «Новости»

Всего в столичном регионе отменили, задержали или развернули 170 рейсов. Большая часть воздушных судов ушла в Пулково. Три пассажирских самолета кружили над Владимирской областью. Борт из Казани с гимнастками Ариной и Диной Авериными ушел на запасную полосу в Жуковский вместо Шереметьево. Пассажиры во Внукове ночевали прямо в аэропорту на туристических ковриках, картонках и лавках. Некоторые ждали вылета по 12 часов. В 8:15 аэропорт Пулково начал подготовку к отправке рейсов в Москву. Пассажиров призвали следить за информацией на табло и звуковыми объявлениями.

В терминале работают агенты по гостеприимству. Они помогут уточнить статус рейса и решить другие вопросы. Команды аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для скорейшей стабилизации расписания. Аэропорт Пулково

Всего средства ПВО сбили 287 дронов ВСУ над Россией за ночь, сообщили в Минобороны. Атака стала крупнейшей за последние месяцы. Последний масштабный удар БПЛА по столичному региону произошел в ночь на 27 октября. Тогда средства ПВО сбили 40 дронов, в том числе 34, летевших на Москву. Рейсы приостанавливали аэропорты Домодедово и Жуковский.