Московские аэропорты заработали в штатном режиме

Ограничения на полеты сняли в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Он уточнил, что прием и отправление рейсов ограничивали для обеспечения безопасности полетов.

Дополнительные меры безопасности вводили ночью на фоне угрозы атаки БПЛА. Аэропорты заработали в прежнем режиме примерно в 7:59.

Помимо московских аэропортов ограничения на рейсы вводились во Владикавказе, Грозном, Магасе, Махачкале, Калуге, Иванове, Тамбове и Ярославле.

В связи с налетом беспилотников в Москве и Подмосковье «Аэрофлот» перенес и отменил десятки рейсов. В пресс-службе перевозчика уточнили, что пассажирам могут без взимания дополнительной платы сделать возврат средств или переоформить билеты.