Из-за закрытого неба в московских аэропортах задержали или отменили 170 рейсов

В московских аэропортах в связи с атакой БПЛА задержали или отменили 170 рейсов. Информация следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней.

Большинство самолетов кружили в небе, часть из них перенаправили на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде, Казани и Петербурге.

Некоторые пассажиры ждали вылета 12 часов. Например, людям во Внуково пришлось спать на туристических ковриках, картонках и скамейках. Сотрудник аэропорта пообещал туристам, что с ними свяжется представитель авиакомпании для размещения в гостиницах. Также клиентам раздали ваучеры на еду и воду.

Силы противовоздушной обороны сбили за ночь и утро 32 беспилотника на подлете к Москве. Жители Раменского, Домодедово и Истры заявили, что видели взрывы в небе. Также глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева подтвердила в Telegram-канале, что над регионом сбили дрон.

В общей сложности за минувшую ночь над Россией уничтожили 287 беспилотников самолетного типа.