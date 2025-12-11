Силы ПВО уничтожили 287 украинских дронов над Россией ночью 11 декабря

Почти 300 украинских дронов уничтожили силы ПВО, начиная с 23:00 10 декабря до 07:00 11 декабря. Данные по сбитым БПЛА привела утром пресс-служба Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили над Брянщиной (118), 40 — над Калужской областью, 40 — над Московским регионов, в том числе 32 беспилотника, летевших на столицу.

Над Тульской областью сбили 27 БПЛА, 19 — над Новгородской областью, 11 — над Ярославской, 10 — над Липецкой, шесть — над Смоленской, по пять дронов над Курской и Орловской областями, четыре — над Воронежской областью и два БПЛА — над Рязанской областью.