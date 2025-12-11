Натовский дрон-разведчик заметили у границы с Россией

Дрон-разведчик НАТО заметили у границы с Россией — БПЛА пролетел девять стран и сейчас шпионит над Эстонией. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Предположительно, БПЛА мог наводить дроны ВСУ во время массированной ночной атаки. Американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk несколько часов назад вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла в Сицилии.

«Затем он пролетел Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, сделал большой крюк над Польшей и зашел в воздушное пространство Латвии и Литвы. Прямо сейчас разведдрон летает над территорией Эстонии», — сообщили авторы материала.

RQ-4 Global Hawk представляет собой стратегический дрон разведчик американского производства. Он может летать на высоте до 18 тысяч метров и имеет дальность полета более 12 тысяч морских миль (около 23 тысяч километров).

В августе 2025 года такой же БПЛА заметили над Черным морем. Он курсировал над нейтральными водами.