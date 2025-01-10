Ситуация в районе Суджи напряженная, в Сети появилась информация, что российские войска начали бои за город. Военкоры и военные эксперты опровергают информацию и говорят, что пока бои идут вокруг Суджи. Что известно о ситуации в курском приграничье — в материале 360.ru.

Бои за Суджу: здесь и сейчас Telegram-канал Mash в четверг, 9 января, сообщил, что бои уже начались в границах Суджи. По информации канала, российские войска «выбивают ВСУ на востоке и юго-востоке города», бои также идут в микрорайоне Замостье и около бывшего маслозавода. Согласно данным канала, когда российские войска выбьют оттуда солдат ВСУ, город перейдет под контроль ВС РФ, по аналогии с Мариуполем. Также канал сообщил о штурме села Гуево и боях в Бондаревке. Под контроль ВС РФ уже перешли Леонидово и Александрия.

Фото: РИА «Новости»

Однако военкоры не так оптимистичны. Автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов отметил, что нет никаких подтверждений того, что в городе начались бои. По его данным, российские войска продолжают выдавливать солдат ВСУ в районе Махновки, совсем близко к Судже. «Со всех сторон от города у российских войск на пути еще несколько населенных пунктов, занятых ВСУ, и уходить без боя они оттуда не собираются, а наоборот — постоянно пытаются подтягивать на направление новые резервы», — заявил Пегов.

Фото: РИА «Новости»

Военнослужащие, принимающие участие в освобождении курского приграничья, в беседе с RTVI опровергли информацию о начале боев в Судже. «Праздники прошли, кому-то захотелось хайпа. До боев за город еще далеко. Села вокруг города еще под ВСУ, сначала нужно их освободить», — заявил боец, имя которого не назвали.

Фото: РИА «Новости»

«Серьезно окопались» Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что преодолеть сопротивление в Судже будет непросто, потому что укрепрайоны там выстраивали не уголовники и не бойцы из теробороны, а боеспособные части с опытом боевых действий. «По нашим понятиям, отмороженные нацики. И их много», — подчеркнул Дандыкин в интервью сайту News.ru. Он отметил, что в Судже у российских бойцов мотивация запредельная, освобождение Суджи можно ожидать уже в январе.

Фото: РИА «Новости»

Об освобождении Суджи в январе также говорил бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой. «ВСУ в Судже серьезно окопались, построили укрепления, есть бетонный завод. В городе у них в районе 20 тысяч человек. Там самые боеспособные подразделения противника и лучшая техника, нас ждут серьезные бои», — подчеркнул военный.

Фото: РИА «Новости»

«Процесс идет полным ходом» В беседе с 360.ru заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко отметил, что для получения объективной картины нужно смотреть реальные сводки Минобороны РФ.

«Мы их там уничтожаем — это основной тезис происходящих событий» Алексей Борзенко Военный журналист

Замглавреда отметил, что Суджа стала главной точкой обороны ВСУ, и туда они периодически пытаются подбрасывать резервы. Иногда это удается, иногда «мы их кладем всех там», добавил Борзенко. «Поэтому процесс уничтожения их техники и их личного состава идет полным ходом», — заявил военкор. Борзенко отметил, что не стоит преждевременно говорить о взятии города, пока там идут бои. Он напомнил о Курахове, о взятии которого сообщили только после полной зачистки. Когда российские войска входят в город, они устанавливают флаг, и все объявляют, что город взяли. «Вот главный вопрос: взяли или вошли. А это большая разница. И что вот так заходить и вешать флаги — это неправильная позиция. Вот когда мы вошли, захватили населенный пункт, начинается зачистка. Вот тогда мы уже имеем право вешать наши флаги», — пояснил свою позицию Борзенко. Он отметил, что часто боевые действия предусматривают разночтение событий.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с 360.ru отметил, что у него тоже есть информация о штурме Суджи и окружении Малой Локни. По его словам, бои идут в пригороде Суджи и некоторых микрорайонах в самом городе, там работают российские десантники, обходят Суджу со всех сторон. «Я полагаю, что штурмы этих опорных пунктов приведут к тому, что Суджа все-таки перейдет под контроль нашей бригады. И последние данные, это то, что наши войска загнали ВСУ в район, так называемую правую зону, это район маслозавода», — сообщил Матвийчук.

Фото: РИА «Новости»

По информации Минобороны РФ, российские войска продолжают разгром формирований ВСУ в курском приграничье. «Подразделения группировки войск „Север“ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ, а также бригады национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Русское Поречное, Суджа и Черкасское Поречное», — сказано в ежедневной сводке за 8 января.