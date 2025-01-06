Подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады подняли российский флаг над освобожденным сегодня Курахово. Об этом сообщило РИА «Новости» .

О триколоре над городом в Донецкой Народной Республике изданию рассказал командир подразделения.

«Наши бойцы установили флаг России в Курахово», — отметил он в беседе с агентством.

Город перешел под контроль российских войск 6 января. Курахово является важным логистическим узлом, потеря которого затруднит для ВСУ обеспечение группировки на Донецком направлении. Для удержания города украинская армия дислоцировала 26 батальонов, общая численность которых составила более 15 тысяч человек.

ВС России 6 января также освободили населенный пункт Даченское в ДНР. Контроль над ним установила группировка «Центр», сообщил RT. В зоне ответственности этого подразделения ВСУ потеряли за сутки до 535 боевиков, четыре танка и другую технику.