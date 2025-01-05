Российские военные продолжили зачистку населенных пунктов в Суджанском районе Курской области от ВСУ. Кадры с места событий опубликовали «Известия» .

Добровольцы бригады имени Александра Невского не только выбивают украинских боевиков с курского приграничья, но и помогают местным жителям, которые возвращаются в свои дома.

Как рассказал командир артиллерийской батареи добровольческой разведывательно-штурмовой бригады с позывным Первый, ВСУ обстреливали даже церковь. По его словам, «ничего святого у них нет».

Отступающие бойцы ВСУ продолжали бить с помощью дронов и артиллерии по полуразрушенным домам. В недавно освобожденных от боевиков населенных пунктах можно передвигаться только на кроссовом мотоцикле из-за угрозы обстрела.

По словам артиллериста с позывным Скрипач, возвращение мирных людей в свои дома и новогодние праздники не помешали ВСУ совершать дальнейшие контратаки.

«Со стратегической точки зрения, то, что они сюда приперлись — это дурость. Я так считаю. У них сил меньше. Но они здесь пытаются атаковать», — заявил заряжающий орудия в этой бригаде с позывным Бяка.

Ранее тульские десантники зачистили опорник ВСУ в Курской области.