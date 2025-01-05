«Отражены три наката ВСУ». Алаудинов рассказал о положении дел под Суджей

Алаудинов: на Суджанском направлении уничтожили 13 единиц техники ВСУ за день

Российские военные отразили три атаки ВСУ в Курской области, уничтожив 13 единиц техники противника, в том числе четыре танка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецподразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Алаудинов в своем видеообращении рассказал о реальном положении дел на Суджанском направлении в воскресенье, 5 января. По его словам, российские военные в этот день отразили три наката украинских боевиков и уничтожили в общей сложности 13 единиц вражеской техники, включая четыре танка.

«Уничтожено много противника. <…> Сейчас идет зачистка двух населенных пунктов», — уточнил Алаудинов.

По его словам, украинские боевики в ходе наступления поставили впереди колонны машину для разминирования, но в итоге из всей боевой техники у ВСУ уцелели только две единицы.

Офицер отметил героическую работу бойцов спецназа «Ахмата», 2-й бригады спецназа, «чудеса творят САГ и танкисты под руководством „Пресса“, а также бойцы Росгвардии под командованием Талиба».

Алаудинов подчеркнул, что любые попытки боевиков ВСУ атаковать будут отбиты, в Курской области им не будет пощады.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских военных из группировки войск «Север», поразивших украинскую самоходную артиллерийскую установку Krab в Курской области.