«ВСУ там серьезно окопались». Назван срок приближения ВС России к Судже

Российским военным может понадобиться в районе месяца для приближения к городу Судже в Курской области. Такой прогноз в беседе с Екатериной Малашенко в эфире 360.ru дал бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой.

«По словам человека, которому я доверяю, чтобы приблизиться к Судже, нужно в районе месяца», — сказал он.

Луговой отметил, что в последние полтора месяца была плохая погода для боевых действий с низкой облачностью, из-за чего разведывательным подразделениям было сложнее работать.

«ВСУ в Судже серьезно окопались, построили укрепления, есть бетонный завод. В городе у них в районе 20 тысяч человек. Там самые боеспособные подразделения противника и лучшая техника, нас ждут серьезные бои», — добавил бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер».

Ранее стало известно, что с начала вторжения в Курскую область ВСУ лишились почти 47 тысяч человек.