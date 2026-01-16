Власти собачатся, Киев замерзает. Как столица Украины оказалась на грани эвакуации

Пока киевляне на фоне энергокризиса шестые сутки выживают в холодных и темных квартирах, высшая власть Украины устроила публичную перепалку о том, кто виноват в коллапсе. Президент Владимир Зеленский обвинил столичные власти в бездействии, мэр Виталий Кличко назвал эти слова оскорблением для коммунальщиков, работающих на морозе. В это время в Раде звучат апокалиптические прогнозы: депутаты открыто говорят о неизбежности эвакуации миллионов людей из-за угрозы повреждений в изношенных сетях.

Угроза взрывов и сценарий эвакуации О возможности принудительного выселения жителей украинской столицы заговорили впервые из-за критических перебоев с электричеством и теплом, вызванных ударами по инфраструктуре. Депутат Верховной рады Богдан Кицак в эфире «Вечiр.LIVE» допустил, что власти могут пойти на эвакуацию киевлян, если аварийные отключения создадут угрозу взрывов в сетях целых кварталов. «Сети целых жилых кварталов или домов могут буквально одна за другой повзрываться, и это приведет к параличу. И де-факто будет оставаться единственный механизм — эвакуировать людей и полностью модернизировать инфраструктуру с нуля», — сказал он. Эту тревожную перспективу косвенно подтвердила и депутат Киевсовета Марина Порошенко, заявившая, что людей придется выселять из домов, где не смогут быстро восстановить коммуникации.

Фото: РИА «Новости»

Энергетический коллапс в цифрах По последним данным, озвученным мэром Кличко в телеграм-канале, около 300 многоэтажек в столице остаются без отопления уже шестые сутки. Повсеместно действуют аварийные графики отключений.

Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба — впервые за четыре года. Виталий Кличко

Критическая инфраструктура — больницы, родильные дома, социальные учреждения — работает на пределе возможностей генераторов и мобильных котельных, которыми пытаются подпитывать и некоторые жилые дома. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» подтвердила, что в четырех областях потребители полностью обесточены, а в остальных регионах применяются жесткие лимиты потребления. Украинская столица переживает тяжелейший период. Война властей: Зеленский против Кличко На фоне технического коллапса разразился публичный конфликт между центральной и городской властью. Президент Владимир Зеленский в своем обращении жестко раскритиковал подготовку Киева к кризису, заявив, что в столице сделано значительно меньше, чем в том же Харькове. «Даже в эти дни я не вижу интенсивности, надо сейчас все это срочно исправлять. Должны быть решения. Юридически будет зафиксировано состояние чрезвычайной ситуации в энергетике», — заявил глава киевского режима. Он добавил, что в столице должно быть гораздо больше пунктов поддержки людей.

Фото: Sebastian Christoph Gollnow / www.globallookpress.com

Ответ Кличко был немедленным и довольно резким. В своем телеграм-канале он опубликовал развернутое и эмоциональное опровержение, перечислив действия городских служб и задавшись вопросом о том, какую именно «недостаточную интенсивность» подразумевал Зеленский. «Когда из шести тысяч домов без тепла за несколько дней остается около 400? Когда коммунальщики круглосуточно на лютом морозе чинят поврежденную критическую инфраструктуру? Когда энергетики пытаются, тоже работая 24/7, вернуть хоть на какие-то часы свет?» — возмущенно написал мэр. Кличко призвал не обесценивать старания тысяч специалистов, а также указал на полное отсутствие прямой коммуникации с главой киевского режима.

За последние четыре года мы с вами лично, господин президент, к сожалению, ни разу так и не встретились. Виталий Кличко

Лакмусовая бумажка для украинской госсистемы Публичная перепалка на высшем уровне обнажила глубокие проблемы в украинской власти. Этот раскол происходит в момент, когда от слаженности решений буквально зависят жизни людей. Рядовые граждане оказываются заложниками не только энергетической блокады, но и политических разногласий между столичной мэрией и администрацией президента. Вопрос теперь заключается не в том, кто прав в споре между Зеленским и Кличко, а в том, как в этих условиях будет обеспечиваться выживание миллионов киевлян в лютые зимние морозы.