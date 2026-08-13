Украинские колл-центры попали под зачистку. Начнется ли война за черный рынок?

Мошеннические колл-центры Украины за много лет работы стали огромной индустрией с миллиардными оборотами. От их действий пострадали не только россияне, но и граждане Евросоюза и США. Киев начал масштабную зачистку черного рынка, в которой не стесняется в средствах. Что происходит с украинскими «офисами», кто за ними стоит и почему украинские власти начали борьбу только сейчас — разобрался 360.ru.

Как устроен черный рынок колл-центров Месячный оборот мошеннических колл-центров на Украине может достигать миллиарда долларов, а общее число сотрудников превышает 60 тысяч человек. Такие оценки в докладе привела организация Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), изучающая транснациональную организованную преступность. Авторы исследования отметили, что мошеннические колл-центры приносят их владельцам больше дохода, чем торговля наркотиками. По некоторым данным, сейчас в стране действуют около тысячи «офисов», которые организаторы преступных схем открывают в том числе в обычных деловых комплексах. После начала специальной военной операции индустрия получила новый толчок для развития. В отдельном исследовании преступности в Днепропетровске GI-TOC отметила, что работу «офисов», ориентированных преимущественно на россиян, украинские власти неофициально допускали. Однако основным стимулом для дальнейшего роста стали более высокие доходы от обмана состоятельных европейцев и других жителей западных стран.

Фото: Национальная полиция Украины

Одновременно криминальный бизнес начал распространяться из Днепропетровска по всей стране. Связанные с городом преступные группировки открывали мошеннические колл-центры в Киеве, Одессе и других городах Украины. По данным GI-TOC, уже в 2022–2023 годах на россиян приходилось не более 10–15% мошеннических звонков. Остальные потенциальные жертвы находились в том числе в странах Евросоюза, США и Канады, где преступники получают значительно больше денег.

Интересно Выход на международный рынок связан не только с более высокими доходами потенциальных жертв, но и со сложностями трансграничного расследования подобных преступлений.

Для обучения операторов владельцы некоторых центров нанимают преподавателей иностранных языков и создают отдельные подразделения для разных стран, работающие с учетом часовых поясов потенциальных жертв. Мошенники используют поддельные инвестиционные платформы и сайты знакомств, звонят от имени банков, полиции и государственных органов. Для поиска подходящих целей покупают базы людей, интересующихся кредитами, инвестициями, азартными играми и криптовалютой.

Фото: Национальная полиция Украины

Перед звонком из утечек и открытых источников собирают как можно больше информации о потенциальной жертве — вплоть до имен родственников и домашнего адреса. Эти сведения помогают быстрее завоевать доверие человека. Работа самих центров строится на жесткой иерархии. Сначала так называемые холодники обзванивают сотни потенциальных жертв. Если человек проявляет интерес, разговор передают более опытному клоузеру, задача которого — убедить собеседника перевести деньги, установить программу удаленного доступа или предоставить банковские данные. Исследователи GI-TOC указывают и на покровительство мошенническим колл-центрам со стороны представителей правоохранительных органов. По словам их собеседников, стоимость такой «крыши» может составлять от 10 до 15 тысяч долларов в месяц. Владельцев «офисов» могут заранее предупреждать о готовящихся рейдах, после чего операторы просто получают дополнительный выходной. Такая защита помогает не всегда. В 2024 году, как подчеркнули в исследовании GI-TOC, Евросоюз и Великобритания потребовали закрыть один из мошеннических колл-центров в Днепре. После внешнего давления для проведения операции в город прибыли силовики из Киева.

Фото: Национальная полиция Украины

Кто контролирует мошеннические колл-центры?

По данным GI-TOC, значительную часть украинского рынка мошеннических колл-центров контролируют три крупные криминальные группировки. Две из них исследователи называют прямо — днепровские «Девятки» и «Химпром». С «Девятками» связывают криминального авторитета Лашу Свана. Его называют близким партнером Сергея Умки Олейника, который, в свою очередь, вел дела с влиятельным днепропетровским бизнесменом Александром Нариком Петровским. Исследователи отдельно отмечают жесткие методы «Девятки». По свидетельствам бывших сотрудников, группировка применяла насилие не только против собственных работников, но и против конкурентов. В 2020 году между соперничающими группировками в Днепре уже был серьезный конфликт. Причем борьба за прибыльный рынок впоследствии вышла за пределы города. В исследовании GI-TOC об Одессе описана серьезная стычка, возникшая в 2023 году между местными преступными группами и представителями криминального бизнеса из Днепропетровска. Одной из причин стала конкуренция за опытных сотрудников мошеннических колл-центров. Работников, пытавшихся перейти к конкурентам или покинуть бизнес, жестоко избили. Второй крупной организацией исследователи называют «Химпром». Ее руководителем украинские правоохранители считают Егора Буркина (Левченко) по прозвищу Мексиканец. Изначально группировка специализировалась на производстве и распространении синтетических наркотиков. Для продвижения товара создала собственную сеть колл-центров, которую впоследствии перепрофилировала в мошенническую.

Фото: Национальная полиция Украины

Борьба за рынок вышла за пределы Украины

Интересантами многомиллионного рынка мошеннических колл-центров оказались не только представители криминального мира. В расследованиях наиболее громких преступлений, которые украинские СМИ связали с «офисами», фигурировали действующие и бывшие сотрудники силовых структур, а также ветераны украинских подразделений. В феврале этого года на Бали похитили сына днепропетровского бизнесмена Игоря Комарова. За его освобождение злоумышленники потребовали от родных 10 миллионов долларов. Через некоторое время на побережье острова нашли расчлененные человеческие останки. Экспертиза ДНК установила, что они принадлежали Комарову. В Сети появились видео с допросами похищенного. Избитый сын предпринимателя рассказал о своей причастности к днепропетровским колл-центрам и заявил, что они находятся под контролем бизнесмена Александра Нарика Петровского. Комаров также говорил о причастности к нелегальному бизнесу сотрудников СБУ и бывшего главы Днепропетровской области и действующего руководителя Одесской Сергея Лысака. По его словам, сеть «Девятки» работала под покровительством этой силовой и политической группировки. Подозреваемым в убийстве Комарова стал ветерана подразделения ВСУ «Кракен»* Глеб Новостройный.

Фото: Национальная полиция Украины

По данным источников«Украинской правды», он находился на Бали вместе со своим другом Денисом Галушко, которого индонезийская полиция объявила в международный розыск по делу об убийстве Комарова. В телефоне Новостройного обнаружили переписки, касавшиеся вербовки и набора сотрудников непосредственно в мошеннические колл-центры Днепропетровска. История на Бали оказалась не единственным громким преступлением, связанным с мошенническими схемами. Вечером 29 июня 2026 года в Монако произошел взрыв, при котором пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его 13-летний сын и гражданская партнерша. Источники «Украинской правды» в правоохранительных органах заявили, что нападение могло быть связано с мошенническими колл-центрами Днепропетровска. Речь идет о так называемой транснациональной сети Cosmo, в которую, по данным журналистских расследований, входили более 50 нелегальных колл-центров. Их операторы занимались обманом жителей стран Евросоюза и Турции. В конце 2025 года старшего сына Ермолаева Артура задержали на Кипре по запросу Интерпола и впоследствии экстрадировали в Эстонию. Там он предстал перед судом по делу о деятельности преступной группы, которая в 2019–2022 годах выманила у европейцев около 100 миллионов евро.

Фото: Национальная полиция Украины

Ермолаев-младший заключил соглашение со следствием, получил пять лет лишения свободы условно и выплатил 8,5 миллиона евро, после чего оказался на свободе. Предполагаемой исполнительницей покушения на Ермолаева следствие считает 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую. Добраться до нее следователи Монако не успели: тело женщины нашли закопанным около поселка Юров под Киевом. По подозрению в убийстве задержали сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Владислава Реута и бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича. Суд отправил обоих под стражу без права внесения залога. По данным «Украинской правды», следователи считают Реута и Жиковича не только возможными убийцами Березовской, но и ее кураторами и вероятными организаторами самого покушения в Монако. Следствие также установило, что мужчины неоднократно переводили деньги на банковские и криптовалютные счета предполагаемой исполнительницы. Таким образом, две громкие криминальные истории, произошедшие с разницей всего в несколько месяцев и за тысячи километров от Украины, неожиданно пересеклись с рынком мошеннических колл-центров.

Фото: Национальная полиция Украины

Политический след украинских колл-центров

Отдельный скандал вокруг украинских «офисов» разгорелся уже на политическом уровне. Его главным фигурантом стал депутат Верховной рады Николай Тищенко, который несколько лет публично участвовал в борьбе с мошенническими колл-центрами и ботофермами. В 2022 году Тищенко инициировал создание временной следственной комиссии Верховной рады «Нацресурс». Промежуточный доклад комиссии парламентариев не удовлетворил, и ее распустили. Однако Тищенко еще около года ездил по стране с проверками, ссылаясь на мандат уже несуществующей комиссии. В июне этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили Тищенко о подозрении. По версии следствия, еще в августе 2023 года депутат потребовал более миллиона долларов у человека, которого считал одним из организаторов сети мошеннических колл-центров. Взамен Тищенко якобы обещал использовать свои полномочия в его интересах и «давить» на конкурентов. Высший антикоррупционный суд отказался отправлять депутата в СИЗО и назначил ему залог в размере 10 миллионов гривен. Сам Тищенко обвинения отверг. На заседании суда его защита представила собственную версию происходящего. Адвокат депутата заявил, что расследование против его клиента НАБУ якобы проводило совместно с «Химпромом». Доказательств этого утверждения защита не представила.

Фото: Национальная полиция Украины

Почему украинские власти начали зачистку колл-центров?

В конце июля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что западные страны потребовали от Киева начать ликвидацию мошеннических колл-центров с августа. По данным издания, вопрос подняли на большом совещании украинских силовиков, в котором приняли участие представители европейских правоохранительных органов, а также ФБР. «Европейцы и американцы недовольны, что украинские „офисы“ стали разводить на деньги их граждан, и призывают Киев принять меры», — указали в материале. Журналисты подчеркнули, что настоящие владельцы колл-центров давно живут за границей и отказываться от прибыльного бизнеса не захотят. Поэтому авторы публикации не исключили, что они попытаются противодействовать начавшейся зачистке. В материале также упоминались громкие криминальные истории вокруг украинских колл-центров — убийство Игоря Комарова на Бали и покушение на Вадима Ермолаева в Монако. Зачистка действительно началась. В среду, 12 августа, Национальная полиция Украины объявила о масштабной операции по ликвидации мошеннических колл-центров. В ведомстве заявили, что при участии СБУ и Офиса генерального прокурора силовики провели 411 обысков и закрыли 94 «офиса». Подозреваемыми по возбужденным уголовным делам стали 26 человек.

Фото: Национальная полиция Украины

«Во время следственных действий изъято 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, более 5200 сим-карт, 90 банковских карт, ключи от 20 криптокошельков и 22 автомобиля. Также силовики изъяли около двух миллионов долларов и 64 тысяч евро наличными, килограмм банковского золота в слитках и ювелирные изделия», — заявили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что операция на этом не закончится: в ближайшее время обыски и задержания должны пройти по еще более чем 800 адресам. На следующий день крупный украинский колл-центр накрыли в Черногории. В пресс-службе МВД сообщили, что база мошенников располагалась на вилле в районе Мареза в Подгорице, где силовики обнаружили 50 иностранцев. Организатором «офиса» оказалась 28-летняя гражданка Украины, которая привлекла на работу земляков, а также уроженцев Молдавии и Словакии. Девушку обвинили в незаконном незаконном ведении хозяйственной, банковской, биржевой и страховой деятельности.

Во время обысков полиция обнаружила более 100 компьютеров и других устройств, 82 мобильных телефона, включая аппараты с криптографической защитой, 217 сим-карт, GPS-оборудование, дрон и автомобиль. Кроме того, силовики изъяли более 50 тысяч евро наличными.



Фото: Национальная полиция Украины

Что будет после зачистки украинских колл-центров

Начавшаяся ликвидация мошеннических колл-центров на Украине может привести к переделу криминального рынка и борьбе за освободившиеся финансовые потоки. Об этом 360.ru заявил 360.ru бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по городу Москве Михаил Игнатов. Он пояснил, что речь идет о крайне прибыльном бизнесе, поэтому прежние владельцы «офисов» вряд ли добровольно откажутся от источников дохода.

Может начаться криминальный передел, войны. Но нам от этого не легче: кто там будет из них заниматься этим криминальным рынком. Нам надо быть бдительными и не поддаваться на эти звонки.

Бывший оперативник подчеркнул, что передел нелегального рынка зачастую сопровождается противостоянием между заинтересованными группами, которые не станут сдерживаться в способах, чтобы удержать свою долю. «Передел любого [черного] рынка, любой [нелегальной] собственности всегда сопровождался какими-то криминальными событиями. И будет сопровождаться. Мы можем наблюдать всплеск криминальной войны», — добавил Игнатов.

Фото: Национальная полиция Украины

По его мнению, на первом этапе количество мошеннических звонков может сократиться из-за массового закрытия колл-центров, однако впоследствии снова вырастет. «Я предполагаю, что звонки сократятся. Резко сократятся. Потом могут опять возобновиться», — отметил собеседник 360.ru. Оставшиеся без работы сотрудники «офисов», по его мнению, также вряд ли полностью откажутся от преступного бизнеса «Конечно, продолжат, они другого ничего не умеют. Они почувствовали вкус легких денег, будут продолжать открывать другие колл-центры, все равно будут звонить нам сюда», — заявил Игнатов. Главным способом противодействия таким схемам криминалист назвал бдительность потенциальных жертв «Если мы все включим голову и не будем реагировать на эти звонки, они сами по себе закроются. Им просто некому будет звонить. У них резко упадет прибыль — к нулю, потому что никто не будет вестись на их предложения», — заключил он.