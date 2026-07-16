Телеканал RT раскрыл детали серии терактов Жиковича в России

Украинский агент Виталий Жикович, проходящий по делу об убийстве Анастасии Березовской (ее труп найден под Киевом) и взрыве в Монако, где пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев, планировал серию атак на территории России. Об сообщил телеканал RT .

В курортной зоне Пятигорска он завербовал гражданку Германии для теракта против силовиков. Женщина должна была погибнуть от рук присягнувшего ИГ* смертника, но ФСБ сорвала план. Тогда Жикович завербовал двух искавших работу москвичек, превратив их в потенциальных смертниц. Обе были задержаны до проноса взрывчатки.

Помимо этого, готовились взрывы в придорожном кафе на юге страны и в Грозном. Ранее сообщалось, что под личиной «бойца-джихадиста» Жикович вербовал сторонников террористов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической.