ТАСС: под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева

Тело застреленной женщины, которую подозревают в покушении на украинского бизнесмена, владельца группы Alef Вадима Ермолаева в Монако, нашли под Киевом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на «Украинскую правду».

Труп 39-летней Анастасии Березовской обнаружили 6 июля около 23:00. По информации издания, она вернулась на Украину 1 июля.

Покушение на Ермолаева произошло 29 июня в Монако. От взрыва бомбы пострадали также его спутница и 13-летний сын.

Интерпол объявил в розыск по подозрению в организации покушения гражданку Украины Анастасию Березовскую. Бывший сотрудник Службы внешней разведки Франции Клод Монике заявил, что Ермолаев готовил доклад о коррупции на Украине для Европарламента.