Сегодня 20:45 Смерть для украинского олигарха: как Вадим Ермолаев пережил взрыв в Монако 0 0 0 Мир

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Монако десятилетиями считалось тихой гаванью, где самые богатые люди мира чувствовали себя в полной безопасности. Прогремевший 29 июня взрыв рядом с жилым домом показал, что от покушения или теракта деньги не спасут. Что известно о произошедшем в европейском княжестве и почему среди пострадавших оказался украинский олигарх с неоднозначной репутацией Вадим Ермолаев, выяснил 360.ru.

Что известно о взрыве в Монако

Сильный взрыв прогремел рядом с трехэтажным особняком на улице Пер-Луи-Фролла в Монако вечером в понедельник, 29 июня. Из записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что бомба находилась в сумке: неизвестный оставил ее на пороге дома и скрылся с места до детонации. Глава правительства княжества Кристоф Мирман заявил, что при взрыве пострадали мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также связанный с ними 13-летний подросток. Ставшая очевидицей случившегося жительница Монако в комментарии 360.ru уточнила, что взрыв произошел около 20:30. Она подчеркнула, что живет в соседнем доме, поэтому от взрывной волны у нее задрожали окна.

Фото: vadymiermolaiev.info

«Все спустились вниз. Окровавленный ребенок 10–12 лет сидел на тротуаре. Его просто выбросило взрывной волной. Он сидел в полном шоке с тяжелыми травмами. Женщину тоже выбросило. Она была во входном проеме, у нее оторвало ступни ног», — заявила собеседница 360.ru. По ее словам, мужчину взрывная волна отбросила внутрь здания, он лежал на полу с сильными ожогами. «Россиян там не было. Это украинский олигарх, его жена и ребенок. Остальные дети находятся с мамой за границей — в Америке», — добавила свидетельница. Она ошиблась. Официальная супруга предпринимателя, Анна Ермолаева, в комментарии изданию «Общественное» заявила, что в момент взрыва была в другом месте. Она подчеркнула, что пока не может привести никаких других подробностей. «Мы находимся в состоянии сильного стресса и активно сотрудничаем со следствием и правоохранительными органами», — сказала Ермолаева. По данным «Украинской правды», при взрыве пострадала гражданская сожительница бизнесмена. Издание Nice Matin сообщило, что пострадавшего мужчину сфотографировали во время госпитализации в больницу Ниццы. По снимку его опознали как украинского олигарха Вадима Ермолаева, живущего в Монако с 2021 года. По словам источников, пострадавшей женщине врачи ампутировали поврежденные части ног. У подростка врачи диагностировали ожоги и ушибы, а также проникающее ранение осколка из заложенной бомбы.

Фото: Стоп-кадр видео из соцсетей

Реакция властей Монако на взрыв

Глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил, что княжество впервые за всю историю столкнулось с терактом. Через некоторое время он изменил свою формулировку на преднамеренный взрыв. Генеральный прокурор Стефан Тибо подчеркнул, что оснований для признания произошедшего терактом у криминалистов нет, поэтому они возбудили дело по статье «Покушение на убийство». По его словам, занимающиеся лечением пострадавших врачи заявили, что для мужчины и молодого человека угрозы жизни нет, но дать прогнозы по раненой женщине они пока не готовы. Тибо добавил, что взрывная волна оглушила еще охранника здания и местную жительницу, которая первой прибежала на помощь. Власти закрыли все границы, но поймать подозреваемого в организации взрыва еще не удалось. Генпрокурор уточнил, что оставивший сумку с бомбой передвигался пешком и не пользовался транспортом.

Источники издания Le Figaro заявили, что вероятный подрывник скрылся во французском городе Босолей, к его поискам присоединилась жандармерия.

Фото: The official website of the Principality of Monaco

Кто такой Вадим Ермолаев?

Вадим Ермолаев — один из крупнейших бизнесменов Днепропетровска и один из самых крупных девелоперов и промышленников Украины. Принадлежащая ему торгово-производственная компания входит в число крупнейших холдингов. В разные годы в числе ее активов были девелоперские проекты, торговые центры, бизнес-центры, производитель окон AXOR Industry, заводы по выпуску стройматериалов, аграрные и добывающие предприятия.

Интересно Украинская редакция журнала Forbes оценивала состояния Ермолаева в 220 миллионов долларов и включала его в топ-100 самых богатых людей страны.

Сам предприниматель еще в 2017 году заявил, что отказался от украинского гражданства и сохранил только паспорт Кипра. Еще до начала специальной военной операции украинские журналисты заявили, что Ермолаев разделил свой крымский винодельческий бизнес на две части, одну из которых зарегистрировал в российской юрисдикции, чем нарушил санкции Евросоюза. Авторы расследования утверждали, что с 2014 года фирмы Ермолаева выполнили не менее четырех госконтрактов на сумму 140 миллионов рублей. В 2023 году Совет национальной безопасности и обороны Украины, вероятно, на основании материалов этого расследования ввел против Ермолаева персональные санкции. Основных причин введения ограничений ведомство не называло.

Фото: The official website of the Principality of Monaco

Кто стоит за покушением на Ермолаева: главные версии

Французские силовики считают, что покушение на Ермолаева организовали криминальные структуры. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Украинская правда». Собеседники журналистов подчеркнули, что причиной нападения могли стать кол-центры в Днепропетровске, которые принадлежат старшему сыну бизнесмена Артуру, ранее занимавшему пост президента Украинской федерации киберспорта. Речь идет о так называемой транснациональной мошеннической сети Cosmo, в которую входили более 50 нелегальных кол-центров, чьи операторы занимались обманом россиян, жителей стран Евросоюза, а также Турции. Владельцем помещений украинские журналисты называли отца создателя схемы — пострадавшего от взрыва в Монако Вадима Ермолаева. В прошлом году его старшего сына задержали на Кипре по запросу Интерпола. С острова его экстрадировали в Эстонию, где мужчина предстал перед судом по делу о создании преступного сообщества. Журналисты Delfi получили доступ к материалам дела и узнали, что только из кошельков доверчивых европейцев группировка выкачала 100 миллионов евро за три года. Ермолаев-младший благодаря сделке со следствием отделался штрафом в 8,5 миллиона евро и покинул Эстонию с запретом на въезд в страну.

Фото: The official website of the Principality of Monaco

Украинское издание «Страна.UA» напомнило, что деятельность днепропетровских кол-центров связывали с СБУ. Авторы материала напомнили, что в феврале 2026 года на Бали неизвестные похитили бизнесмена Игоря Комарова. На распространившемся в Сети видео он утверждал, что контролировал кол-центры Днепропетровска под кураторством СБУ. Через некоторое время похитители убили предпринимателя. В качестве еще одной версии покушения на Вадима Ермолаева журналисты «Политики страны» рассматривают попытку отжатия бизнеса, который остался на Украине. Авторы пояснили, что многие попавшие под санкции крупные предприниматели сталкиваются с тем, что их активы замораживаются, а потом отходят к людям, близким к украинским властям или силовикам. «В такой ситуации действительно не исключены конфликты за право собственности, в которых могли принимать активное участие представители власти и силовых структур», — допустили авторы материала.

Фото: The official website of the Principality of Monaco

По данным телеканала «Общественное», Ермолаев, уже находясь по санкциями, переписал большую часть своих бизнес-активов на дочь Софию, которая постоянно живет на Кипре. Французский политик Флориан Филиппо заявил, что рассматривает версию покушения украинских силовиков на Ермолаева как приоритетную. Он сослался на специалиста по террористическим атака Клода Монике, который заявил, что украинские спецслужбы никогда не предоставляли доказательств для оправдания санкций против предпринимателей. «Возможно, на самом деле речь идет о нежелании Ермолаева участвовать в обширной системе коррупции на Украине», — допустил политик. Если эта версия подтвердится, добавил Филиппо, то режим украинского лидера Владимира Зеленского явно перешел черту, устраивая взрывы в центре Европы, от которой получает значительную поддержку. Газета Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что подозреваемого в подрыве Ермолаева до сих пор не нашли. При этом следователи Монако все больше убеждаются, что за взрывом стояли украинские спецслужбы. По словам собеседников журналистов, версия сейчас находится в приоритете. При этом криминалисты считают, что целью стало не убийство Ермолаева, а предупреждение.