Чтобы понимать, кто сейчас прессует друга и бизнес-партнера Владимира Зеленского, вспомним, под каким соусом на Украине учредили НАБУ и САП. Обе структуры появлись в 2015 году по инициативе занимавшего тогда пост президента США Барака Обамы и стран ЕС.

Денег на антикоррупционные структуры Штаты и Европа не жалели, вливали миллионы долларов. Дотации шли в том числе по линии USAID (Агентство США по международному развитию, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию).

Но бороться со взяточничеством, несмотря на все усилия западных спонсоров, получалось так себе. По крайней мере, итоги прошлогоднего расследования самого НАБУ показали, что около 70% украинцев считают, что случаи взяточничества в стране лишь возросли.

Также подавляющее большинство жителей и местных бизнесменов тогда выразили уверенность, что это вторая главная проблема республики после конфликта с Россией.

В июле этого года на Украине заговорили о формировании альянса против Зеленского. Созданием его занимались экс-президент Петр Порошенко и грантовые структуры, которые прежде были близки к Демократической партии США.