Поцелуй Иуды для Зеленского: кто помог вспыхнуть главному коррупционному скандалу на Украине
Давний друг и соратник президента Зеленского Тимур Миндич, ставший фигурантом одного из самых громких коррупционных дел на Украине за последние годы, уже давно был в разработке НАБУ и САП. Именно из страха возбуждения дела против бизнесмена минувшим летом Банковая устроила накат на бюро, чуть не спровоцировав третий Майдан. Но в итоге властям пришлось отступить. Как антикоррупционные структуры подбирались к совладельцу «Квартала-95» и «бывшему зятю» Коломойского — в материале 360.ru.
Когда и зачем создали НАБУ и САП
Чтобы понимать, кто сейчас прессует друга и бизнес-партнера Владимира Зеленского, вспомним, под каким соусом на Украине учредили НАБУ и САП. Обе структуры появлись в 2015 году по инициативе занимавшего тогда пост президента США Барака Обамы и стран ЕС.
Целью образования Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры назвали создание независимой от властей отдельной вертикали антикоррупционных органов.
Денег на антикоррупционные структуры Штаты и Европа не жалели, вливали миллионы долларов. Дотации шли в том числе по линии USAID (Агентство США по международному развитию, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию).
Но бороться со взяточничеством, несмотря на все усилия западных спонсоров, получалось так себе. По крайней мере, итоги прошлогоднего расследования самого НАБУ показали, что около 70% украинцев считают, что случаи взяточничества в стране лишь возросли.
Также подавляющее большинство жителей и местных бизнесменов тогда выразили уверенность, что это вторая главная проблема республики после конфликта с Россией.
В июле этого года на Украине заговорили о формировании альянса против Зеленского. Созданием его занимались экс-президент Петр Порошенко и грантовые структуры, которые прежде были близки к Демократической партии США.
Через эту прослойку Штаты пытались влиять на Зеленского, следить и ограничивать власть, но с приходом Дональда Трампа эта группа начала слабеть, влиять получалось только на НАБУ. Именно так появилось дело о коррупции вице-премьера Алексея Чернышова, бывшего министра обороны Рустема Умерова и главы офиса президента Андрея Ермака.
Дело Тимура Миндича также считают частью большой стратегии ситуативной «антизеленской коалиции», объединившей НАБУ и САП, грантовые структуры, Порошенко и других оппозиционных персонажей, обиженных Зеленским, в том числе олигарха Игоря Коломойского.
Июль-2025: попытка уничтожить НАБУ и угроза третьего Майдана
Летом 2025 года детективов НАБУ «неожиданно» начала прессовать СБУ. Казалось бы, где борьба со взяточничеством, а где угроза безопасности страны, однако же для Банковой НАБУ представляло (да и сейчас представляет) самую настоящую опасность.
Сотрудников бюро тогда обыскивали, вламывались к ним в дома, а потом обвинили в госизмене, коррупции и связях с Москвой — мол, они оказались под влиянием спецслужб РФ, а один из детективов якобы даже сливал секретные данные через окружение экс-президента Виктора Януковича. Коллегу этого подозреваемого уличили в ведении бизнеса с Россией и задержали.
НАБУ в ответ обвинило СБУ в проведении обысков без судебного решения. Но в тот момент властям на все эти протесты ведомства было более-менее наплевать, поэтому 22 июля Рада приняла законопроект № 12 414 о лишении независимости антикоррупционного бюро и САП.
Зеленский тогда уверял, что все нападки на НАБУ связаны с необходимостью очистки антикоррупционных органов «от российского влияния».
Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды висят годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима.
Владимир Зеленский
Также он встретился с представителями НАБУ, САП и Национального агентства по предотвращению коррупции и заверил, что в республике разработают общий план, чтобы «защитить интересы украинского общества».
Общество, впрочем, решило не теряться и защищать свои интересы самостоятельно: в день принятия проекта № 12414 сразу три крупных города Украины накрыли антиправительственные акции, первые с февраля 2022 года. Митингующие вышли на улицы с криками «Мы не лохи!», «Руки прочь от НАБУ!» и «Зеля — черт».
В итоге Зеленский решает сдать назад и вносит законопроект о возвращении полномочий антикоррупционному бюро.
Режиссер плана уничтожения НАБУ — Андрей Ермак?
Возвращение полномочий НАБУ в действительности стало для Зеленского большим ударом, так как уже тогда в Сети появлялись инсайды о том, что накат Банковой на бюро был связан с подготовкой уголовного дела против Тимура Миндича.
Публиковались и данные о том, что у НАБУ есть записи прослушки в квартире бизнесмена, на которых слышен голос Зеленского. Естественно, тот не хотел допустить этого и пытался слить антикоррупционные структуры ради своего делового партнера, но не вышло.
Появлялись также прогнозы о том, что наезд на бюро произошел с подачи Андрея Ермака и его после такого перформанса, скорее всего, будут убирать с глаз долой. С вероятностью такого сценария тогда согласился политолог Геннадий Подлесный.
«Андрей Борисович Ермак за свои 53 года работал на разных должностях и на разных направлениях. И юрист он был, и продюсер, и личный друг Зеленского. В промежутках между этим был в команде Яценюка доверенным лицом. И много еще чего, связанного с „Кварталом-95“. Поэтому он знает очень много о Зеленском, он знает очень много о той большой политике, которая вокруг Украины», — пояснил он в беседе с 360.ru.
И амбиции главы офиса украинского президента, по его словам, всегда были намного больше, чем быть тенью при Зеленском, что прекрасно понимают и в самой республике, и на Западе: речь об американских спецслужбах и спецслужбах Великобритании.
«Они осознают, что Ермак — это человек, который сидит в засаде и ждет, когда его нынешний шеф оступится, переколется или передозируется, как угодно называйте, и вот тогда он выйдет на мировую арену», — указал политолог.
При этом Ермак, по словам Подлесного, гораздо более опасен, чем Зеленский, потому что вся его биография говорит о том, что он получил весьма разносторонний опыт. Он владеет информацией, связанной с коррупционными связями не только Байдена, имеет представление об этих связях, как они устроены, кто откуда и что берет.
С учетом этого гипотезы о том, что попытка уничтожить бюро произошла как раз по инициативе Ермака, вполне имеют право на жизнь. И, скорее всего, реальны.
Понимаете, коррупция не терпит конкуренции. Соответственно, он попытался поставить под свой контроль еще и НАБУ. И те же США прекрасно понимают, что если придет такой человек к власти, он будет еще более неуправляем и неудобен, чем Зеленский.
Геннадий Подлесный
Сейчас на фоне разгоревшегося коррупционного скандала и дела Миндича Ермака уже открыто призывают уйти в отставку. В частности, с таким требованием выступила депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.
«Нам необходимо: перезапуск администрации Зеленского с новым руководителем и структурой войны, усиление роли кабмина, создание новой коалиции в парламенте с перезапуском ряда ключевых комитетов, отставка Сырского и настоящая реформа армии», — написала она в соцсетях.
Также, по данным источников ряда украинских каналов, президенту Украины сейчас могут предложить выполнить ряд условий, чтобы выйти из сложившегося сложнейшего кризиса. И отставка Ермака в этом списке требований, скорее всего, окажется на первом месте.
Интересно
Август-2025: расследование НАБУ против Fire Point
В августе в СМИ снова появились данные о том, что НАБУ копает под бизнес-партнера Зеленского. Источники Kyiv Independent (KI) тогда сообщали, что расследование ведется в отношении Fire Point, которая разрабатывает дальнобойную ракету «Фламинго».
На сегодняшний день эта компания является крупнейшим получателем средств от Минобороны республики. В 2024 году компания продала свои дальние дроны FP-1 примерно на 320 миллионов долларов. Что составляет около трети общей суммы, потраченной ведомством на БПЛА.
И это притом что об этой компании не знал практически никто до того момента, как в медиапространстве не появились новости о разработке пресловутой «Фламинго», которую рекламировал Зеленский. К слову, на статьи в иностранных СМИ об этой ракете Киев потратил гигантское количество денег.
Частью расследования, по данным KI, было выявление связей между Fire Point и совладельцем киностудии «Квартал-95», которую основал Зеленский. Причем ранее Миндич уже фигурировал в расследовании Bihus-Info о завышении подрядчиками цен при строительстве фортификаций в нескольких регионах страны.
Впрочем в бюро не стали подтверждать данные о расследовании в отношении Fire Point.
«В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не проводят расследование относительно упомянутой в медиа ракеты „Фламинго“», — заверили в ведомстве в ответ на просьбу о комментарии для KI.
При этом главный технический директор Fire Point Ирина Терех заявила журналистам, что расследование на самом деле ведут, оно основано на слухах конкурентов и проводится в рамках более широких проверок оборонной отрасли.
Подозрения бюро были связаны с тем, что компания, поставляющая ВСУ дроны по госконтрактам, завышала либо стоимость комплектующих, либо количество беспилотников, либо и то и другое.
Ноябрь-2025: операция НАБУ «Мидас» и пленки Миндича
К реализации операции «Мидас» НАБУ и САП приступили еще летом 2024 года. Детективы работали 15 месяцев. За это время им также удалось собрать более тысячи часов аудиозаписей, доказывающих деятельность «высокопоставленной преступной организации» в сфере энергетики и обороны.
Ее участники, по данным следствия, выстроили масштабную коррупционную схему, чтобы влиять на стратегически важные госкомпании, прежде всего на украинского оператора атомных электростанций «Энергоатом».
Интересно
Среди установленных фигурантов в НАБУ назвали бывшего советника экс-министра энергетики, начальника департамента по физической защите и безопасности «Энергоатома», бизнесмена, которого считают лидером группы, а также еще четверых человек, отвечавших за отмывание средств. Фамилий фигурантов в бюро не раскрыли.
Завершающим днем операции стало 10 ноября. В этот день детективы провели десятки обысков, в том числе у Миндича, министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом».
Впрочем, самого Миндича во время рейда не застали — за несколько часов до обысков он благополучно скрылся из страны. И не только он. По информации нардепа Ярослава Железняка, с Украины «резко вывезли» не только друга президента, но и еще несколько персон, в том числе бывшего исполнительного директора по правовому обеспечению «Энергоатома» Сергея Пушкаря.
По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли почти 100 миллионов долларов. Также в НАБУ заявили, что за 15 месяцев расследования они успели собрать около тысячи часов аудиозаписей прослушки квартиры Миндича, часть из них уже опубликована.
В одной из бесед о фортификационных укреплениях на объектах энергетики несколько мужчин обсуждали «сумасшедшие цифры» для «откатов». Любопытно, что разговоры на пленках в основном ведут на русском языке. Настоящими именами собеседники себя, естественно, не называют, а используют позывные: Рокет, Тенор, Карлсон, Профессор.
Предположительно, Рокетом был Игорь Миронюк, бывший советник экс-министра энергетики Германа Галущенко. Тенором — Дмитрий Басов, прокурор и начальник департамента по физической защите и безопасности «Энергоатома», Карлсоном — Миндич, а Профессором — Галущенко.
Принцип шлагбаума и «прачечная» в самом центре Киева
Суть преступной схемы, которой руководил Миндич, заключалась в получении откатов от контрагентов крупнейшей компании «Энергоатом» — оператора трех АЭС на Украине. Подельники забирали себе от 10 до 15% от стоимости госконтрактов.
Отказавшимся грозили прекращением платежей за уже выполненные работы или поставленные товары и лишением статуса партнера. Эту практику называли «шлагбаумом».
Интересно
Благодаря своим связям в Минэнерго участники схемы контролировали не только закупки и финансовые потоки, но и кадровые решения.
«Фактически управление стратегическим предприятием с годовым оборотом свыше 200 миллиардов гривен (4,1 миллиарда евро) осуществляли не штатные сотрудники, а посторонние лица, которые не имели формальных полномочий, но выступали в роли „смотрящих“», — подчеркнули в НАБУ.
Полученные средства легализовал офис, работавший прямо в центре Киева. Через эту так называемую прачечную шли все деньги, там вели черную бухгалтерию и отмывали средства через сеть компаний-нерезидентов.
Интересно
Ставленником Миндича в этой схеме считают министра юстиции Германа Галущенко (в прошлом вице-президент «Энергоатома» и министр энергетики). Несколькими днями ранее премьер Юлия Свириденко заявила, что его отстранили от обязанностей.
Фигурирует в деле и бывший министр обороны Украины, а ныне секретарь СНБО Рустем Умеров. По версии САП, Миндич оказывал на него противозаконное влияние. По данным на 11 ноября, экс-глава Минобороны был в Турции со служебной поездкой. Также под следствие попал бывший вице-премьер страны Алексей Чернышов.
В числе задержанных бизнесмены Александр Цукерман и Игорь Фурсенко, Игорь Миронюк, Дмитрий Басов, а также сотрудницы фирмы по отмыванию средств Леся Устименко и Людмила Зорина.
Также на фоне коррупционного скандала подала в отставку и нынешний министр энергетики Светлана Гринчук. Произошло это под давлением Зеленского. Сама Гринчук отрицает какие-либо нарушения «в своей профессиональной деятельности».
Роль Коломойского в деле Миндича
В украинских СМИ в последние дни обсуждается версия, что одну из ключевых ролей в раскрутке дела против Миндича сыграл Игорь Коломойский, который сейчас сидит в СИЗО.
По словам источников «Страны» в офисе президента, в течение нескольких недель перед обнародованием информации по этому коррупционному делу Коломойский часто выезжал на допросы в НАБУ, откуда возвращался в хорошем настроении и звонил знакомым.
Причем раньше Миндича считали доверенным лицом олигарха. Более того, бизнесмен даже собирался жениться на дочери Коломойского, но в итоге свадьба не состоялась.
В деловых вопросах Миндич часто бывал посредником между олигархом и Зеленским: Коломойский мог критиковать шутки «Квартала-95» и корректировать контент студии, чтобы ему «потом не звонили важные люди».
«Помимо того, Миндич занимался у Коломойского весьма деликатными и даже личными делами, от организации кухни и заканчивая формированием гардероба и организацией мероприятий. А вот с Зеленским у Миндича были партнерские, доверительные отношения. Поэтому на Миндича и оформлена часть корпоративных прав на студию „Квартал-95“», — рассказывал собеседник издания.
После президентских выборов на Украине Миндич отдалился от Коломойского, но остался частью ближайшего окружения Зеленского.
Последствия дела Миндича для Зеленского
Кризис, вызванный крупнейшим коррупционным скандалом, естественно, сильно ударил по положению Зеленского. Несколькими днями ранее он выступал с заявлениями и уверял, что у него, как у президента воюющей страны, друзей быть не может, что он будет помогать расследованию НАБУ и даже ввел санкции против Миндича.
Однако перспективы его не слишком радужные. «Страна» полагает, что происходящие сейчас события — лишь первый этап стратегии упомянутой выше «антизеленской коалиции» и президента постараются превратить в «британскую королеву», лишив контроля над правительством, парламентом и силовыми структурами.
Потом наступит следующий этап, когда его будут принуждать покинуть пост президента. Впрочем, журналисты не исключают варианта, что требовать ухода могут начать раньше, если Зеленский не захочет мириться с ролью «королевы».
Как он будет себя вести, предсказать сложно. Сейчас политик словно бы и не оказывает никакого сопротивления происходящему, но при этом все еще контролирует силовиков и сохраняет маневр для сохранения власти.
Также появлялись данные, что помочь Зеленскому найти выход из кризиса может глава ГУР Кирилл Буданов. Они встречались в минувшую среду и за закрытыми дверями обсуждали далеко не геополитическую обстановку и не ход боевых действий, а то, как президенту спасать свою шкуру.
Источники киевского канала «Легитимный» отмечали, что Буданову могут отвести роль посредника в кулуарных переговорах между офисом Зеленского и западным лобби.