Старательно рекламируемую ВСУ ракету «Фламинго» накануне вечером впервые сбили в зоне СВО метким выстрелом ЗРК «Бук». Оказалось, что украинские производители не оборудовали ее никакими стелс-элементами, и на радары она попала на раз-два. Изучение обломков тоже поразило воображение. Особенно на фоне того, как некоторые западные СМИ принялись писать очевидно заказные статьи о том, какие «Фламинго» на самом деле потрясающие снаряды.

Горела на радаре, как новогодняя елка По информации канала ANNA NEWS, сбили «Фламинго» на высоте 100 метров. При разборе частей ракеты выяснилось, что двигателем для нее послужил АИ-25 из 1960-х от учебно-тренировочного самолета L-39 «Альбатрос». Внутри «Фламинго» оказалась напичкана микросхемами с киевским адресом фирмы-производителя и китайской электроникой. Никакими стелс-элементами ее не оборудовали, и, по словам авторов канала, на радаре ракета горела, как новогодняя елка. Новости о такой начинке ракеты, конечно, вызвали неоднозначную реакцию, особенно на фоне того, как широко ее пытались рекламировать, в том числе и отдельные западные СМИ. На эти хвалебные статьи обращало внимание украинское издание «Страна», отмечая, что военные эксперты во всех этих дифирамбах очень и очень сомневаются.

В качестве примера журналисты привели материал Die Welt, писавшей о том, что три ракеты «Фламинго» якобы были использованы ВСУ в боевых условиях. Источник информации в статье при этом приводить не стали. Норвежский эксперт по ракетам заявил изданию, что цели достигли только две из трех «Фламинго» и это не очень хороший результат. «Но, если учесть, что удары оставили кратеры диаметром до пятнадцати метров, становится ясно: недостаток точности компенсируется огромной ударной силой», — добавил он. Там же Die Welt процитировала статью The Economist, по данным которого, запуск одной ракеты «Фламинго» стоит около 500 тысяч евро, а Tomahawk — два миллиона евро за штуку. На фоне этого авторы поразились: ах, как же так вышло, что вокруг таких ракет стало вдруг «так тихо».

«Так где же остались „Фламинго“? Украинская армия могла усомниться в боеспособности своего нового оружия и распорядиться о его доработке. Кроме того, производственные мощности могли быть повреждены в результате российских атак», — предположили журналисты. По еще одной их версии, украинское руководство ждет, пока собственные ракеты смогут быть использованы в сочетании с американскими Tomahawk, поставку которых, похоже, все-таки рассматривает правительство США.

Почему статьи о «Фламинго» — банальная заказуха Вместе с тем бывший инженер «Южмаша» Александр Кочетков, сообщил что никакого достоверного подтверждения штатного боевого применения «Фламинго» он нигде не нашел. «И это никак не могут быть журналистские статьи — ни наши, ни зарубежные, — которые основаны на пиар-информации самой компании Fire Point. Обычно таким подтверждением является официальное сообщение от нашего Генштаба, подкрепленное спутниковыми или иными фото. В частности, по крылатой ракете „Пекло“ такие материалы действительно существуют», — подчеркнул специалист. К слову, совсем недавно Fire Point, которая считается близкой к окружению Зеленского, в последнее время умудрилась вляпаться сразу в несколько скандалов. И один из них — коррупционный. На фоне этого некоторые комментаторы на Украины выразили уверенность, что статьи о «применении „Фламинго“» — это просто пиар, чтобы отвлечь внимание от всех этих дрязг. И привлечь помощь европейских партнеров, конечно. О том, что все эти хвалебные статьи о «Фламинго» — заказуха, подтвердил и источник киевского Telegram-канала «Легитимный». «Банковой срочно необходимо пролоббировать свое „Фламинго“, ведь в схему вложились „уважаемые люди“, но пока спонсоры не хотят давать бабки под этот хлам. А на мировом рынке никто не заинтересован в его покупке», — пояснили его авторы.

Зачем Банковой кейс с «Фламинго» на самом деле По словам инсайдера канала, от 20-25 дальнобойных БПЛА пользы гораздо больше, чем от одной ракеты «Фламинго». Вдобавок ко всему она видна на всех РЛС, легко сбить ракетами ПВО, а стоит ракета дороже двух таких снарядов, плюс «Фламинго» сложно доставлять до пусковых позиций. И это еще не все. Источник «Легитимного» назвал «Фламинго» абсолютно «косой»: «Если ей удастся чудом долететь, то она промажет на метров 100 от цели». Таким образом, по словам авторов канала, весь этот кейс с ракетами Киев придумал, по сути, ради трех целей. И вот они все как на ладони:

Зачем Банковой кейс с «Фламинго» на самом деле По словам инсайдера канала, от 20-25 дальнобойных БПЛА пользы гораздо больше, чем от одной ракеты «Фламинго». Вдобавок ко всему она видна на всех РЛС, легко сбить ракетами ПВО, а стоит ракета дороже двух таких снарядов, плюс «Фламинго» сложно доставлять до пусковых позиций. И это еще не все. Источник «Легитимного» назвал «Фламинго» абсолютно «косой»: «Если ей удастся чудом долететь, то она промажет на метров 100 от цели». Таким образом, по словам авторов канала, весь этот кейс с ракетами Киев придумал, по сути, ради трех целей. И вот они все как на ладони: Хайп для Зеленского под выборы: что, мол, он тот человек, который реанимировал украинское ракетостроение;

Рассказать, как «Фламинго» якобы изменит ход войны, чтобы воодушевить украинцев и спонсоров, которые, поверив в эту пиар-акцию, могли бы хотя еще год финансировать украинский кризис;

Отмыть деньги на коррупционных схемах с Fire Point.

Как связаны производитель «Фламинго» и Тимур Миндич По информации украинских СМИ, производитель «Фламинго» принадлежит Тимуру Миндичу, который, как известно, очень близок к Зеленскому. Незадолго до того, как президент Украины решил опрометчиво наехать на НАБУ и едва не устроил третий Майдан в стране, против компании началось антикоррупционное расследование.

Источник «Страны» в кабмине тогда утверждал, что происхождение Fire Point было приоритетом для расследования НАБУ, а инсайдеры в отрасли отмечали, что вскоре после создания в 2023-м эта компания получала огромное преференциальное финансирование от правительства, хотя занималась выпуском «едва функциональных беспилотников».

В 2025-м Fire Point получила более миллиарда долларов по госконтрактам, плюс еще пять миллиардов евро получит от Германии. А в планах у FP — выпуск около девяти тысяч дронов. По данным Kyiv Independent, основатели компании, как и Зеленский с Ермаком, выходцы из киноиндустрии. Владелец — Егор Скалига, а пост технического директора занимает Ирина Терех. По их словам, проект они якобы финансировали сами, пока власти не начали покупать у них дроны. Терех на вопросы о политической поддержке при этом отшучивалась. «Никто не может выбирать между Ермаком и Миндичем, с кем мы связаны», — говорила она.