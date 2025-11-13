Выход Коломойского и договорнячок с Будановым: как Миндич-гейт тянет Зеленского на самое дно

Коррупционный скандал вокруг друга и бизнес-партнера Владимира Зеленского грозит Украине потерей западной поддержки. Во Франции уже выступили с призывом немедленно прекратить помощь Киеву, так как деньги, которые получает страна просто подпитывают царящую там коррупцию. Об очень серьезных последствия дела Тимура Миндича предупредили и в Великобритании. А что же Зеленский? Ездит на срочные секретные встречи с главой ГУР Кириллом Будановым и вводит странные санкции против своего «кошелька».

Кто такой Тимур Миндич Незадолго до того, как на Украине разразился, пожалуй, главный коррупционный скандал последних лет, Миндичу помогли скрыться из страны. Сначала говорили, что он сбежал в Польшу, затем появились данные, что бизнесмен находится в Израиле.

Причем в госпогранслужбе Украины заверили, что он выехал на законных основаниях, поэтому никто этому не препятствовал. Иными словами, когда ты друг Зеленского, тебе можно все — можно быть фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере, ущерб по которому исчисляется миллионами долларов, и просто выехать из республики. Вы все правильно поняли. Чем вообще занимается этот персонаж? Миндич — бизнесмен, ему 46 лет, владеет множеством компаний, в том числе Fire Point, является совладельцем известной в России студии «Квартал 95». Долгое время Миндича считали доверенным лицом Игоря Коломойского, тот даже называл его бывшим зятем, хотя свадьба его дочери с бизнесменом так и не состоялась.

Фото: Соцсети

В деловых вопросах Миндич часто бывал посредником между Коломойским и Зеленским, отмечают источники местного издания «Страна». По их словам, олигарх мог критиковать шутки «Квартала 95» и корректировать контент студии, чтобы ему «потом не звонили важные люди». После президентских выборов на Украине бизнесмен отдалился от Коломойского, но остался частью ближайшего окружения Зеленского. В СМИ и Telegram-каналах Миндича часто называют «кошельком» политика из-за того, что, предположительно, именно через него проходили все денежные потоки и схемы присваивания денег из траншей помощи Киева от ЕС и США.

Операция «Мидас» и бегство Миндича О проведении масштабной операции под названием «Мидас» Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили в минувший понедельник, 10 ноября. Целью ее было раскрытие крупной преступной схемы в энергетике. В тот же день детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена, совладельца фирмы «Квартал 95» и друга Зеленского Тимура Миндича, у министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Впрочем самого Миндича во время рейда не застали — за несколько часов до визита гостей из НАБУ он, как мы уже сказали ранее, покинул страну. Об отъезде бизнесмена сообщал нардеп Ярослав Железняк, по данным которого, с Украины «резко вывезли» не только друга президента, но и еще несколько персон. Среди сбежавших был в том числе бывший исполнительный директор по правовому обеспечению «Энергоатома» Сергей Пушкарь.

Пленки Миндича По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли почти 100 миллионов долларов. Также в НАБУ заявили, что за 15 месяцев расследования они успели собрать около тысячи часов аудиозаписей прослушки квартиры Миндича, часть из них уже опубликована. Например, в одной из бесед участвовали люди, называющие себя, Карлон, Рокет и Тенор. Предметом обсуждения были фортификационные укрепления на объектах энергетики и «сумасшедшие цифры» для «откатов». Из другой записей стало известно, как один из фигурантов по прозвищу Решик жаловался, как ему тяжело переносить 1,6 миллиона долларов наличными и обсуждал нюансы транспортировки денег в специальной коробке.

Фото: РИА «Новости»

Кто замешан в деле Миндича Суть преступной схемы, которой руководил Миндич, заключалась в получении откатов от контрагентов крупнейшей компании «Энергоатом» — оператора трех АЭС на Украине. Подельники забирали себе от 10 до 15% от стоимости госконтрактов. По сути, управление компанией осуществляли посторонние лица, которые не имели на то никаких полномочий. Учет средств и черная бухгалтерия велась в отдельном офисе в центре Киева. При этом большая часть операций проводилась за пределами страны. По подсчетам НАБУ, в общей сложности через эту схему прошли порядка 100 миллионов долларов. Во время расследования детективы бюро не только прослушивали квартиру Миндича. Было проведено свыше 70 обысков, изъято огромное количество документов и наличных, в том числе четыре миллиона долларов в заводской упаковке со штрихкодами.

Фото: РИА «Новости»

Ставленником Миндича в этой схеме считают министра юстиции Германа Галущенко (в прошлом вице-президент «Энергоатома» и министр энергетики). Накануне премьер Юлия Свириденко заявила, что его отстранили от обязанностей.

Фигурирует в деле и бывший министр обороны Украины, а ныне секретарь СНБО Рустем Умеров. По версии САП, Миндич оказывал на него противозаконное влияние. По данным на 11 ноября, экс-глава Минобороны был в Турции со служебной поездкой. Также под следствие попал бывший вице-премьер страны Алексей Чернышов.

В числе задержанных: бизнесмены Александр Цукерман и Игорь Фурсенко, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, а также сотрудницы фирмы по отмыванию средств Леся Устименко и Людмила Зорина.

Зеленский пока уверяет, что не общался с Миндичем с «момента объявления о начале расследования коррупции», и обещал, что поддержит расследование против бизнесмена.

«Самое главное — это приговоры виновным. У президента страны, находящейся в состоянии войны, не может быть друзей», — подчеркнул он.

Фото: Официальный сайт президента Украины

При этом журналисты «Страны» отмечают, что записанные на пленки НАБУ разговоры велись с мая по октябрь минимум, в беседах этих упоминается и Зеленский. Таким образом, заявления политика о том, что он не контактировал со своим соратником, лживые, и на самом деле, в момент предполагаемого преступления, общение не прекращалось.

Санкции против Миндича Сегодня Зеленский решил продемонстрировать, что друзей-коррупционеров он не покрывает и не защищает, и ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана. Помимо этого, политик также поручил МИД проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других стран о санкциях и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничений. Действовать украинские рестрикции против «кошелька» Зеленского и его соратника будут три года. Представляют они из себя набор следующих запретов: блокировка активов и запрет на вывод капиталов с Украины;

полное прекращение торговых операций и транзита ресурсов;

запрет на участие в приватизации и аренде госимущества;

запрет на пользование радиочастотным спектром Украины;

ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг;

полный запрет на приобретение земельных участков;

запрет на участие в публичных закупках и оборонных контрактах;

запрет на увеличение доли в уставном капитале украинских компаний.

Последствия дела Миндича для Украины

Скандал вокруг Миндича может привести к тому, что Запад оставит Украину без денег и поддержки. С таким прогнозом выступила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко.

Коррупционный скандал, накрывающий цунами Украину, может стоить воюющей стране поддержки западных партнеров. Ирина Геращенко

Помимо этого, под угрозой может оказаться и работа нынешнего состава правительства (или, как его называют в «Европейской солидарности», «кабминдича»). Несколькими днями ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала инициировать процедуру отставки кабмина.

Отказаться от поддержки Киева уже призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Пока у нас во Франции голосуют за отмену возмещения стоимости лекарств, вот куда уходят деньги, выделяемые нами Киеву», — написал он в X, добавив ссылку на статью о коррупционном скандале на Украине. По его мнению, накачку Киева деньгами нужно прекратить. «Больше ни единого евро Украине. Хватит», — подчеркнул политик.

Фото: РИА «Новости»

О серьезных вопросах, с которыми придется столкнуться президенту Украины, днем ранее предупредил британский журнал The Spectator. По мнению авторов материала, очень подозрительно, что всего четыре месяца назад Зеленский пытался взять НАБУ и родственное ему агентство САП под прямой контроль правительства, проталкивая спешно подготовленный закон об отмене оперативной независимости агентств.

Реакция Кремля Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что на коррупционный скандал, разгоревшийся на Украине вокруг окружения Зеленского, обратили внимание не только в Кремле, но и в ЕС, и в США.

Мы полагаем, что и в европейских столицах обратили на это внимание, и в Соединенных Штатах Америки обратили на это внимание. Это ведь страны, которые являются такими активными донорами киевского режима. Дмитрий Песков

Буданов стал посредником На Банковой это, естественно, тоже прекрасно осознают и ищут, какие-то пути выхода из кризиса. Не последнюю роль в этом, как полагают некоторые украинские каналы, может сыграть глава ГУР Кирилл Буданов.

Зеленский встречался с ним в минувшую среду. Мероприятие было закрытое, после прозвучало несколько антироссийских угроз, но в действительности обсуждали они вовсе не ход боевых действий. «Буданов выступает посредником в кулуарных переговорах между западным лобби и офисом президента в кейсе пленок Миндича, который сейчас разгоняет НАБУ. Начинается процесс торга, как мы ранее инсайдили. Зеленский будет пытаться спасти свою шкуру», — заявил источник «Легитимного».

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По его прогнозам, предложение, которое могут сделать президенту Украины, вероятно, будет подразумевать в том числе переход энергетики под полный контроль глобалистов, ужесточение мобилизации и, самое главное, отставку главы офиса президента Андрея Ермака. «Самое главное — это отставка Ермака и назначение на этот пост персонажа от глобалистов. Это фактически сделает Зеленского окончательно марионеткой и будет его поражением в игре за монополию власти», — добавил инсайдер канала. Новый «Свинарчук-гейт» и отставка Зеленского Параллельно в Сети начали вспоминать слова Зеленского о том, что он покинул бы пост президента, если бы у него нашли его «Свинарчука».

Речь идет об уже далеком «Свинарчук-гейте», фигурантом которого был соратник Порошенко, бывший первый замсекретаря СНБО по фамилии Гладковский, он же Свинарчук. В 2019 году выяснилось, что он проворовался в сфере оборонных закупок, и Минобороны Украины покупало вооружение по завышенным ценам, а тот принимал в этой коррупционной схеме самое активное участие.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Зеленский тогда как раз готовился к президентским выборам и в одном из интервью заявил буквально следующее: если найдут «моего Свинарчука» — я уйду в отставку. «Я считаю, что президент Порошенко должен был посадить Свинарчука. Он сам посадить не мог, но он должен был выйти и сказать: „Я прошу, я обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем там службам и так далее“, — сказал тогда политик. И вот под занавес 2025-го он получил своего «Свинарчука». Правда, теперь совершено очевидно, что он не сдержит свое слово, как и многие прочие.