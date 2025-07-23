Сегодня 16:48 «Зеля — черт», или Как закон № 12414 убил антикоррупцию на Украине Станкевич допустил разрастание третьего Майдана из-за уничтожения НАБУ 0 0 0 Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Patryk Jaracz/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Украинское общество

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Первая с февраля 2022 года антиправительственная акция накрыла три крупных города Украины вечером 22 июля. Все из-за закона Зеленского об ограничении работы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Митингующие вышли на улицы с криками «Мы не лохи!», «Руки прочь от НАБУ!» и «Зеля — черт». Сегодня выступления продолжатся. К чему все это приведет — большой вопрос. И новый Майдан — один из вполне возможных сценариев.

Почему начали прижимать НАБУ Весь сыр-бор начался на Украине из-за нападок на Национальное антикоррупционное бюро и Специальную антикоррупционную прокуратуру. Структуры создали еще в 2015 году как одно из условий получения траншей от Международного валютного фонда и установления безвизового режима с Евросоюзом. И вот спустя 10 лет прижимать НАБУ и САП принялась Служба безопасности страны. Нескольких детективов бюро заподозрили в том, что они попали под влияние российских спецслужб. Один, как писали местные СМИ, якобы сливал некие секретные данные через окружение экс-президента республики, а другого уличили в ведении бизнеса с Россией и задержали. В общей сложности, по последним данным, уголовные дела возбудили против 15 сотрудников бюро, в том числе по обвинению в связях с Россией. НАБУ в ответ обвиняет СБУ в превышении полномочий. Страны G7 также подвергли критике нападки на антикоррупционную структуру, однако на Киев это впечатление особо не произвело, потому что уже вечером 22 июля Рада приняла закон о лишении независимости и НАБУ, и САП.

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa / www.globallookpress.com

Владимир Зеленский мотивировал необходимость этого шага так: мол, сейчас крайне важно, чтобы работа антикоррупционных органов «очистилась от российского влияния».

Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды висят годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима. Владимир Зеленский

Также политик встретился с представителями НАБУ, САП и Национального агентства по предотвращению коррупции, заверив, что в республике разработают общий план, чтобы «защитить интересы украинского общества». А что же само общество? Акции протеста из-за НАБУ: где проходят митинги А общество тем временем вышло на улицы. Вечером 22 июля митинги прошли в Киеве, Львове и Одессе, собрав сотни человек. Люди кричали «Позор!», «Руки прочь от НАБУ!» и требовали наложить вето на закон № 12414. Другим популярным лозунгом стала кричалка «Зеля — черт» и «Нет коррупции во власти!».

На фото и видео с протестующими, которые активно постили в Telegram-каналах, сложно найти плакат без мата, так что обзывания Зеленского чертом — это были еще так… цветочки. К слову, в столице к недовольным украинцам присоединился мэр города Виталий Кличко со своим братом Владимиром.

Фото: Patryk Jaracz/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В среду, 23 июля, выступления против фактического уничтожения антикоррупционных ведомств продолжатся. Их анонсировали в Киеве, Днепропетровске и во Львове.

Интересно Сопротивляться лишению независимости НАБУ и САП собираются и некоторые парламентарии Рады. Сегодня стало известно, что они рассматривают вариант оспорить документ в Конституционном суде. Один из нардепов — Алексей Гончаренко — заявлял, что обыски в бюро стали ответом Зеленского на антикоррупционное дело против бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова. Сопротивляться лишению независимости НАБУ и САП собираются и некоторые парламентарии Рады. Сегодня стало известно, что они рассматривают вариант оспорить документ в Конституционном суде. Один из нардепов — Алексей Гончаренко — заявлял, что обыски в бюро стали ответом Зеленского на антикоррупционное дело против бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова.

Майдан № 3 стал реальностью И сегодняшними протестами, вполне возможно, дело не кончится, не исключил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Сейчас, по его оценке, митингующие создали очень серьезный прецедент, который можно с осторожностью назвать третьим Майданом. Так что властям страны стоило бы на фоне происходящего хорошо задуматься и взвесить все риски.

Фото: Patryk Jaracz/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Почему люди пошли на улицы? Потому что выходить с какими-то протестами в разгар военного положения по поводу, связанному с боевыми действиями, опасно: запишут во враги, арестуют, осудят. А тут тема антикоррупционная, воровская. И протест связан с действиями против западных органов. Поэтому люди осмелились выйти», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Это Майдан № 3 и довольно грозное предупреждение Зеленскому. Этот самый Майдан № 3 пока больших масштабов не принял, но сигнал вся страна увидела. И такого рода протест власть побоится силой подавлять. А это значит, что майданное движение может дальше закрепляться и разрастаться. Сергей Станкевич

Таким образом, по оценке Станкевича, Зеленский, вполне возможно, совершил очень серьезную ошибку, войдя в конфликт с западными контрольными органами.

Фото: Patryk Jaracz/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Дело в том, что на Украине продолжительное время было двоевластие. С одной стороны правил Зеленский. А с другой стороны — контролирующие органы, созданные западными союзниками Киева. Это, собственно, и НАБУ, и САП — ключевые структуры. И их персональный состав формировался тоже с западниками», — напомнил специалист.

Интересно По данным Spectator, Евросоюз может ввести санкции против Украины из-за закона президента Владимира Зеленского, ограничивающего полномочия антикоррупционных ведомств. По данным Spectator, Евросоюз может ввести санкции против Украины из-за закона президента Владимира Зеленского, ограничивающего полномочия антикоррупционных ведомств.

А конфликт президента Украины с этими контрольными органами связан с тем, что они начали предъявлять претензии ближайшим людям Зеленского. И начало этому положил переход ответственности от США, решивших перестать быть главным спонсором и поставщиком оружия для ВСУ, к Евросоюзу. «И теперь европейцам надо полностью оплачивать поставки оружия в Киев и давать деньги в бюджет. И европейцы не хотят бесконтрольно действовать. Соединенные Штаты закрывали глаза, хотя все видели, а европейцы не хотят закрывать глаза, понимая, что в их странах с них спросят», — констатировал Станкевич. Но Зеленский в ответ на претензии нанес удар руками СБУ. Все потому, что у НАБУ имеются опасные для него досье. Однако, по прогнозу политолога, итог для политика может быть совсем не тот, на который он рассчитывает. И речь идет о последствиях вплоть до ускорения его отставки.