Последнее американское предупреждение: как Ермак довел Трампа и что из этого вышло

С начала коррупционного скандала на Украине прошло уже почти 20 дней, и хотя на пленках прослушки НАБУ и САП, предположительно, есть голос Андрея Ермака, с обысками к Али-Бабе пришли только сейчас. Почему антикоррупционные структуры тянули? Может быть, кто-то дал распоряжение попридержать коней, но что-то опять пошло не по плану?

НАБУ пришло к Ермаку: обыски у главы офиса Зеленского Утром 28 ноября детективы НАБУ и САП нагрянули с обысками к главе офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. «НАБУ и САП утром проводят обыски у Андрея Ермака», — написал он в Telegram-канале. Чуть позже сам глава ОП подтвердил, что сотрудники антикоррупционных органов Украины проводят в его доме процессуальные действия.

Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Андрей Ермак глава офиса президента Украины

По его словам, детективам предоставили полный доступ к квартире. На место приехали адвокаты, политик оказал полное содействие.

Почему к Ермаку нагрянули только сейчас Как только Ермак заявил о том, что Украина никогда не откажется от части территорий, как к главе офиса Зеленского нагрянули НАБУ и САП, заявил военкор РИА «Новости» Александр Харченко, указав на американский след в происходящем.

Умеют американцы работать красиво. И не гнушаются прессовать своих союзников, причем делают это безо всяких сантиментов. Александр Харченко военкор РИА «Новости»

По мнению военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, США нанесли Ермаку «ответку». «Цель визита не разглашается, но очевидно: над главой ОП сгущаются тучи», — подчеркнул журналист. Он напомнил, что Зеленский отправил Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова в Соединенные Штаты, чтобы спасти от скандала, когда узнал, что НАБУ готовит материалы для обвинения. «Ермак и Зеленский явно рассчитывали на личную встречу с Трампом в конце ноября и поддержку им украинской версии мирного плана, но американский президент внезапно заявил, что даст аудиенцию только на завершающей стадии переговоров», — написал Коц.

Он также допустил, что Ермак надеялся приехать на Украину с «перемогой», руководствуясь принципом «победителей не судят».

А тут такая подстава от хозяина. Ему бы сейчас сидеть тише воды, ниже травы и не отсвечивать. А он своими заявлениями фактически идет против Трампа, отказываясь выполнять ключевой пункт его плана, без которого весь остальной документ не имеет смысла. Александр Коц военкор «Комсомольской правды»

Трампа довела эта сельская самодеятельность, считает Коц. В связи с этим подконтрольная Соединенным Штатам НАБУ пришла с обыском ко второму человеку в государстве. «Может, и записи переговоров с ним всплывут. Перед Ермаком замаячили не самые приятные перспективы. И что ему делать? В Ростов бежать? Да нафиг он там нужен», — заключил военкор.

У Зеленского есть козыри? НАБУ и САП появились не исходя из внутренних потребностей Украины — стране навязали это в рамках движения к европейским ценностям и нормам. Структуру создали по западным лекалам, объяснил 360.ru политолог, журналист Юрий Светов. «Что было вчера? Что за дата? Двадцать седьмое ноября, когда Зеленский должен был подписать план, предложенный Трампом. Он сразу же, как план появился, заявил, что подписывать его не будет. Что-то у Зеленского есть, какие-то козыри, позволяющие ему вести себя столь неуважительно по отношению к Трампу», — сказал он. Эксперт напомнил и о февральском скандале на встрече с Трампом, и о недавнем заявлении, что все лидеры боятся президента США, а Украина и Зеленский — нет.

Значит, надо было показать Зеленскому, что есть рычаги влияния на него, поэтому НАБУ занялось историей с Миндичем (совладелец фирмы «Квартал 95» и соратник Зеленского — прим. ред.), братьями Цукерманами, которые с ним связаны. Потом было вынесено подозрение в адрес Умерова — секретаря СНБО и бывшего министра обороны. Юрий Светов политолог

После этого обнародовали записи о переговорах по коррупционным схемам. Умеров упоминается в подозрении Миндичу, а Ермак фигурирует в материалах громкого коррупционного дела под псевдонимом Али-Баба. «Значит, подписание соглашений вчера не состоялось. Поэтому через Ермака, может быть, предпоследнее предупреждение Зеленскому вынесли. Ермак же — правая рука Зеленского — заявляет, что подписывать соглашение не надо», — отметил Светов. Политолог напомнил о временах Леонида Кучмы, когда на Украине опубликовали записи об убийстве журналиста с грузинской фамилией. «Для них это нормальные методы борьбы», — подчеркнул эксперт.

Подпишет ли Зеленский мирный план США? Не исключено, что благодаря действиям НАБУ и САП Зеленский согласится подписать мирный план Соединенных Штатов. «Только давайте не будем говорить „мирный договор“. Это план Трампа, в рамках которого Украина должна двигаться к подписанию договора. Вчера человек, я не хочу называть его фамилию, из Верховной рады, который отвечает за комитет по обороне, заявил, что из плана Трампа пункты о территориях, об ограничении численности украинских вооруженных сил и невступлении в НАТО Украине не подходят, потому что эти пункты можно принимать, если ты потерпел поражение. Украина не потерпела поражение, поэтому она эти пункты отвергает», — пояснил Светов. План Трампа, по его оценке, лишь предмет для обсуждения, а не документ, который Россия будет подписывать. При этом обыски у Ермака — уже прямая угроза и предупреждение в том числе Зеленскому. «История 35-летних отношений Украины с ее внешними управленцами… Там же есть история, когда американцы арестовали премьер-министра Украины Лазаренко и он у них восемь лет отсидел в тюрьме, будучи осужденным. Для американцев нормально таким образом поступить. Они могут и Умерова арестовать и посадить, у которого семья живет в Штатах, и с Ермаком это проделать. В конце концов Зеленскому тоже об этом надо помнить. Саакашвили-то сидит в тюрьме в Грузии», — заключил политолог.

Главные причины обысков по версии Рады Нардеп Алексей Гончаренко, активно публикующий данные о расследовании НАБУ преступных схем в окружении Зеленского, убежден, что Ермак заинтересовал следователей по трем основным причинам. Первая связана с тем, что глава ОП отдавал приказы силовикам следить за сотрудниками НАБУ и САП. Кроме того, это может быть связано с участием Ермака в схемах бизнесмена Тимура Миндича. «И есть еще один объект, о котором пока не говорили в СМИ, который Ермак отжимал. И это задокументировано», — заметил он. В качестве четвертой причины Гончаренко в шутку назвал блокировку Ермаком в WhatsApp* нардепа Марьяны Безуглой, которая на недавней встрече президента с депутатами «Слуги народа» спросила, уволят ли главу ОП на фоне коррупционного скандала. Кроме того, по данным нардепа, НАБУ готово предъявить Ермаку обвинения.

Коррупционный скандал на Украине НАБУ 10 ноября объявило об операции «Мидас» в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в «Энергоатоме» — компании, которая служит оператором всех действующих на Украине атомных электростанций. Обыски провели как в самой компании, так и в доме экс-министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и соратника Зеленского Миндича. Затем бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых были Миндич и Галущенко под псевдонимами Карлсон и Профессор. Также на пленках фигурирует глава ОП под именем Али-Баба.

