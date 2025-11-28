США нанесли «ответку». Ермак оказался в крайне неудобном положении из-за обысков НАБУ

Военкор Коц: Ермак пошел против Трампа и поплатится за это

Стоило главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку «взбрыкнуть», как немедленно последовала «ответка». Такое заявление сделал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале .

«Следователи НАБУ сегодня утром наведались с обыском в принадлежащее ему помещение в правительственном квартале. Цель визита не разглашается, но очевидно: над главой ОП сгущаются тучи», — отметил он.

По мнению Коца, Зеленский отправил Ермака в США, чтобы избежать скандала, а тот явно надеялся приехать на Украину «с перемогой, руководствуясь принципом „победителей не судят“».

«А тут такая подстава от хозяина. Ему бы сейчас сидеть тише воды, ниже травы и не отсвечивать. А он своими заявлениями фактически идет против Трампа, отказываясь выполнять ключевой пункт его плана, без которого весь остальной документ не имеет смысла», — подчеркнул военкор.

Видимо, Трампа утомила эта самодеятельность, предположил Коц. И подконтрольное Вашингтону НАБУ, которое, вероятно, приостановило расследование на время мирных переговоров, теперь проводит обыск у второго человека в государстве.

Возможно, всплывут записи разговоров с ним. Перед Ермаком теперь маячат не самые приятные перспективы, заключил Коц.

Украинские антикоррупционные органы 28 ноября пришли с обысками к главе офиса Владимира Зеленского. Ермак заявил, что сотрудникам предоставили полный доступ в квартиру. Приехали адвокаты. Политик активно помогает в расследовании.

Ранее военкор Александр Харченко также отметил, что в деле об обысках у Ермака прослеживается след США. Стоило главе офиса президента Украины заявить о том, что страна никогда не откажется от части территорий, как к нему пришли детективы НАБУ.