Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил, что сотрудники НАБУ и САП проводят процессуальные действия в его доме. Комментарий об обысках он написал в Telegram-канале.

«Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет», — написал он.

По словам Ермака, сотрудникам предоставили полный доступ к квартире. На место приехали адвокаты. Политик оказывает полное содействие.

Ранее военкор Александр Харченко указал на след США в истории с обысками у Ермака. Он напомнил, что недавно глава офиса президента говорил, что Украина никогда не откажется от территорий.

Также он отметил, что киевский режим никто не просит отказываться от земель. Например, Крым уже 11 лет как входит в состав России. При этом президент Владимир Зеленский, ссылающийся на конституцию страны, вопреки ей до сих пор у власти.