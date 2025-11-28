НАБУ и САП проводят обыски у Ермака

Нардеп Железняк: НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку

Украинские антикоррупционные органы пришли с обысками к главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«НАБУ и САП утром проводят утром обыски у Андрея Ермака», — написал он.

Издание «Украинская правда» сообщило, что обыски проходят в правительственном квартале.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП подготовили материалы для обвинений против Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова. Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили руководители главных антикоррупционных ведомств Семен Кривонос и Александр Клименко.

Также стало известно, что НАБУ допросило Умерова по делу о коррупции, в котором фигурирует соратник Зеленского Тимур Миндич.