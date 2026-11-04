Генерала-майора СБУ задержали на Украине в рамках операции «Карфаген»

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали первого начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку после обысков в его квартире. Об этом с сообщил ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

По данным издания обыски и задержания прошли в рамках операции «Карфаген», направленной на борьбу с мошенническими колл-центрами. Источники «Украинской правды» заявили, что речь идет о Сергее Дуке.

В пресс-службе НАБУ подтвердили проведение обысков у высокопоставленного сотрудника СБУ без упоминания имени и звания. В ведомстве подчеркнули, что он угрожал детективам применением огнестрельного оружия.

В начале сентября сотрудники НАБУ в рамках операции «Карфаген» провели обыски в офисе генерального прокурора. Главным подозреваемым в оказании услуг «крыши» для мошеннических колл-центров стал заместитель главы департамента международного сотрудничества Сергей Кропива.