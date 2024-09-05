Наследницы Тоньки-пулеметчицы. Зачем украинки идут в ВСУ

На Украине давно агитируют женщин к вступлению в ВСУ. Периодически возникают и слухи о «бабьих» батальонах, которыми, возможно, компенсируют недостаток личного состава и техники. На фронт украинки идут добровольно из желания заработать, найти мужа, покрасоваться в военной форме или — верх абсурда — просто поснимать героические видео. Есть и такие, кому нравится убивать или близки идеи неонацизма. Но вряд ли каждая понимает: взявший в руки оружие человек будет просто мишенью в прицеле.

Еще в январе 2024 года на Кременской участок фронта в Донбассе зашла рота, полностью состоявшая из женщин. Боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказывал, что убедиться в этом помогли прослушанные радиоперехваты. По его словам, женщины выполняли функции операторов БПЛА и снайперов. Тема отправки украинок на фронт, писал kp.ru, возникала постоянно: особо рьяные в желании надеть каску ссылались на принципы гендерного равенства, кто-то мечтал вернуться в зону боевых действий после уже полученных серьезных ранений, другие шли на фронт беременными. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в конце февраля отмечал, что на Сватовском и Кременском участке растет количество женщин на передовых позициях. В начале марта о выросшем числе украинок, желающих вступить в ряды ВСУ, говорили и в республиканском Минобороны.

Интересно На тот момент в военном ведомстве отмечали, что в ВСУ сейчас несут службу свыше 45,5 тысячи женщин-военных. Из них статус участника боевых действий имеют более 13 тысяч. На тот момент в военном ведомстве отмечали, что в ВСУ сейчас несут службу свыше 45,5 тысячи женщин-военных. Из них статус участника боевых действий имеют более 13 тысяч.

Тогда же, весной, Telegram-канал «Военкоры Русской весны» рассказывал о планах украинской армии создать батальон «Белоснежки». Якобы в него набирали добровольцев среди девушек и женщин.

Фото: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В первой половине августа под Купянск прибыл женский батальон ударных беспилотников из состава ВСУ «Птахи Мадяра», сообщали в военно-гражданской администрации Харьковской области. Примерно в это же время, писал ТАСС, одно из штурмовых подразделений — снова под Кременной — заменили отрядами женщин-солдат. И встали они на первой линии обороны.

Желание «убивать русских» недавно погнало двух молодых украинок в Курскую область. По данным Telegram-канала «Пограничник из ада», девушки попали в плен к бойцам ВС России. Во время допроса одна из них рассказала, что боевую подготовку они проходили на Яворовском полигоне ВСУ в Львовской области под руководством грузинских и других иностранных специалистов.

Сколько женщин в рядах ВСУ Призывы к властям Украины ввести для граждан страны всеобщую воинскую повинность не новость. Взять всех украинок под ружье хотел, например, комбат ВСУ Юрий Федоренко. Тогда капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с 360.ru отмечал, что всеобщий призыв киевскому режиму не поможет, а страна попросту вымрет.

Комментируя последние события в зоне спецоперации и участие женщин в боевых действиях на стороне ВСУ, он поставил под сомнение существование у Украины как таковых женских батальонов.

Фото: Ml1 / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Есть подразделения женщин. Это несомненно. Если брать сейчас количество, то это достаточно прилично — где-то до 75 тысяч человек», — уточнил Дандыкин. По словам военного эксперта, непосредственно в боях принимают участие не все украинки, хотя такие тоже есть. Как правило, в ряды ВСУ они вступают добровольно, идут в снайперы и в операторы беспилотников.

Но конкретно, чтобы вот так, [формировали женский батальон], по-моему, такого еще не было. Наверное, все это для женского населения Украины впереди. Василий Дандыкин военный эксперт

Собеседник 360.ru счел противоречащим женской природе непосредственное участие украинок в боевых действиях. «Но когда она попадает в эту мясорубку, то работают, наверное, другие человеческие факторы, и женщина [может] проявлять особую жестокость», — допустил Дандыкин.

Фото: Pool / Ukrainian Presidentia / Global Look Press

В пример он привел историю Антонины Панфиловой (Гинзбург), известной под прозвищем Тонька-пулеметчица пособнице фашистов. В годы Великой Отечественной войны она расстреляла около 1500 человек — партизан и мирных жителей.

Интересно Панфилова с 1941 по 1943 годы официально работала на немцев сначала в полиции поселка Локоть, потом в местной тюрьме. Тонька-пулеметчица приводила в исполнение массовые смертные приговоры. Расстреливала не только партизан, но и их семьи, в том числе женщин. В июле 1943-го покинула поселок вместе с нацистами. Попала в лагерь, где работала на заводе сварщицей. После освобождения лагеря Красной армией выдала себя за советскую медсестру. Вышла замуж за сержанта Виктора Гинзбурга и переехала жить в Белоруссию, где ее никто не знал. До 1978 года находилась в розыске. Стала последней казненной в СССР женщиной. Панфилова с 1941 по 1943 годы официально работала на немцев сначала в полиции поселка Локоть, потом в местной тюрьме. Тонька-пулеметчица приводила в исполнение массовые смертные приговоры. Расстреливала не только партизан, но и их семьи, в том числе женщин. В июле 1943-го покинула поселок вместе с нацистами. Попала в лагерь, где работала на заводе сварщицей. После освобождения лагеря Красной армией выдала себя за советскую медсестру. Вышла замуж за сержанта Виктора Гинзбурга и переехала жить в Белоруссию, где ее никто не знал. До 1978 года находилась в розыске. Стала последней казненной в СССР женщиной.

«Естественно, это проявляется и сейчас в зоне специальной военной операции. Особенно, наверное, у тех, кто потерял мужей, еще на почве дикого национализма, нацизма, даже неонацизма. Уже доказаны случаи, [когда украинки] не просто убивают, а издеваются, стреляют, когда на выручку идут группы медиков или товарищей», — пояснил военный эксперт.

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Демографический потенциал Украины На Украине, добавил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин, довольно активно подбирались к женскому демографическому потенциалу.

Сначала их стали приписывать [к войскам] — все возмутились. Но [власти] сказали, мол, ничего страшного, призывать, не будем. Потом на добровольной основе стали агитировать в Вооруженные силы за определенное материальное вознаграждение, льготы и так далее. Андрей Кошкин политолог

Сейчас, подчеркнул собеседник 360.ru, украинки в том числе пополняют ряды ВСУ. Если говорить о боевых специальностях, то как операторы дронов и снайперы. Их также посылают на фронт в качестве телеграфистов и позволяют исполнять ту работу, которая так или иначе под силу женщинам. «Сказать, что они в смешанных подразделениях, будет неправильным, но [есть] подразделения, которые в составе, допустим, части — это вполне естественно. Конечно, есть случаи, когда [с украинками-военными] сталкиваются на передовой, <…> в госпиталях и во всевозможных инстанциях прохождения раненых», — сказал Кошкин. Он допустил проявление жестокости к мирному населению женщинами, которые принимают участие в боевых действиях на стороне украинской армии, но предположил, что это единичные случаи, не получившие широкого освещения. В ВСУ, добавил Кошкин, действительно становится все больше и больше украинок. Но чтобы среди них были штурмовики — таких сведений, по словам политолога, нет. Во всяком случае, пока.