Сегодня 18:48 Всех под ружье. Украинским властям предложили забрать в армию женщин Военный эксперт Дандыкин: всеобщий призыв не поможет киевскому режиму 0 0 0 Фото: Парад в Киеве. Serge Glowny / Global Look Press Спецоперация

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Комбат ВСУ призвал отправить на фронт женщин. Правда, сам вояка чаще появляется в соцсетях, чем на передовой. Между тем всеобщая мобилизация угрожает попросту искоренить украинскую нацию. Но тем, кто под дулом автоматов гонит людей на убой, плевать на такие сантименты.

Украинок зовут в окопы Командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко призвал власти ввести для граждан Украины всеобщую воинскую повинность с 18 лет. Выступая в программе украинского армейского YouTube-канала, комбат заявил, что все украинки должны отслужить в армии наравне с мужчинами. А призывать для участия в боевых действиях нужно как минимум с 23 лет, а не с 25, как сейчас. Обязательный призыв женщин в армию сегодня есть в Израиле, КНДР, Тайване, Греции, Мьянме, Малайзии, Эритрее, Норвегии и Швеции. Однако в некоторых странах существуют определенные ограничения или дается возможность пройти альтернативную службу, работая на гражданских объектах.

Фото: Инструктор ЦАХАЛ Ирит Биби. Sara Lemel / Global Look Press

Кто такой комбат Федоренко Комбат Юрий Федоренко не первый раз бравирует своим скандальным заявлением, что всех украинок следует отправить под ружье. Его самого чаще видят позирующим для соцсетей, чем на переднем крае сражений. Серьезно, у этого вояки все «фото с фронта» такие, словно он только что вышел из барбершопа. Федоренко родился в 1991 году в селе Черкасской области и после школы отправился служить по контракту. Воевал в Донбассе, но после ранения демобилизовался и ушел в частный бизнес. Параллельно всего за пару лет получил диплом правоведа в Национальной академии внутренних дел.

Фото: КПП рядом со Славянском, 31 мая 2014 года. Sergii Kharchenko / Global Look Press

Проливать кровь в окопах явно было менее выгодно, чем заниматься политикой. И Федоренко начал основывать общественные организации, постепенно добравшись до мандата депутата Киевского горсовета от партии «Слуга народа». В 2021 году народный избранник стал дипломированным управленцем и администратором.

Интересно Злые языки утверждали, что Федоренко был членом строительной мафии при президентах Украины Викторе Януковиче и Петре Порошенко. При Владимире Зеленском он возглавил рабочую группу по вопросам нецелевого использования земельных участков Киева. Это назначение позволило нардепу вымогать у застройщиков деньги и квартиры. Обращаться в полицию никто не решался: бывшего военного со связями во власти просто боялись. Злые языки утверждали, что Федоренко был членом строительной мафии при президентах Украины Викторе Януковиче и Петре Порошенко. При Владимире Зеленском он возглавил рабочую группу по вопросам нецелевого использования земельных участков Киева. Это назначение позволило нардепу вымогать у застройщиков деньги и квартиры. Обращаться в полицию никто не решался: бывшего военного со связями во власти просто боялись.

С 2022 года нардеп записался в территориальную оборону Киева. Тут и начались красивые фото в военной форме с бережно уложенными прической и бородой. Федоренко, поблескивая золотой серьгой в ухе, много и красноречиво выступал по любому поводу, рассказывал о слабости России и якобы скорой победе ВСУ.

Фото: Комбриг ВСУ Юрий Федоренко, октябрь 2022 года / Викимедиа

Между делом он объявлял сборы средств на коптеры для своей бригады. Как и полагается не слишком честным на руку гражданам, никаких детальных отчетов о полученных средствах и купленном оборудовании никто не опубликовал. Другое дело — рассказ о свадьбе с депутатом «Слуги народа» Марией Мезенцевой. Кстати, жена Федоренко на фронт не рвется. Большую часть времени, что длится российская спецоперация, депутат провела за границей, окучивая зарубежных спонсоров. Впрочем, она и ранее лоббировала украинские вопросы в Европейском парламенте. На родине Мезенцева известна как одна из первых депутатов, которые поддержали закон об ужесточении мобилизации. Она же предлагала сделать 19 ноября Международным мужским днем, а еще подписалась под законопроектом о поддержке легализации порнографии.

Фото: Народный депутат Украины Мария Мезенцева, 2022 год. Horst Galuschk / Global Look Press

Украине ничто не поможет Хотя и считается, что война — не женское дело, она не раз вынуждала женщин брать в руки оружие. Не стала исключением Великая Отечественная: врага громили советские зенитчицы, снайперы, легендарные «ночные ведьмы» 46-го гвардейского бомбардировочного авиаполка. Женщины служили в разведке, были телефонистками, а о медсестрах, которые на себе спасали из-под огня раненых, нечего и говорить. Однако все это носило исключительно добровольный порядок, напомнил в разговоре с 360.ru капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин.

На Украине ситуация несколько другая: там хотят ввести именно обязательную воинскую повинность. Если то, о чем говорил комбат ВСУ, произойдет, украинцев просто не станет — рожать будет некому. В стране и так сейчас выбивается основная масса людей детородного возраста. Василий Дандыкин

Если украинская власть решится на то, чтобы призывать женщин, обнажатся людоедская сущность киевского режима и циничность Запада, который не возражает против этого, подчеркнул военный эксперт. Он добавил, что Украина и так старается пропагандировать службу женщин в ВСУ: ярким примером может быть та же Тайра — парамедик Юлия Паевская. Но такая «реклама» может привести лишь к печальным последствиям. «Ради того, чтобы избежать мобилизации, мужчины гибнут на переправах на границе. Что будет происходить с женщинами? Всеобщий призыв ни в коем случае не поможет киевскому режиму. Может быть, лишь на несколько месяцев оттянет его поражение», — заключил Дандыкин.