Пункты операторов дронов «Птахи Мадяра» уничтожили в зоне СВО

ВС России уничтожили в зоне СВО пункты операторов дронов ВСУ «Птахи Мадяра»

Российские военные атаковали пункты дислокации операторов ударных дронов «Птахи Мадяра», а также поразили иностранных наемников и скопления живой силы ВСУ в 131 районе проведения спецоперации. Об этом заявила пресс-служба Минобороны

По данным ведомства, системы ПВО нейтрализовали за сутки 66 украинских БПЛА и 13 американских ракет HIMARS. Военнослужащие также сбили в зоне СВО вражеский вертолет Ми-8.

Группировка войск «Восток» установила контроль над более выгодными рубежами, армия ударила по ВСУ в районах населенных пунктов Золотая Нива, Времьевка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Украинская сторона потеряла до 140 боевиков, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также САУ Krab, гаубицу «Мста-Б» и станцию РЭБ «Анклав».

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, что ВСУ покинули часть позиций в Часовом Яре. По его словам, украинское командование решило перебросить военных на Харьковское направление.

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