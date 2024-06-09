Пункты операторов дронов «Птахи Мадяра» уничтожили в зоне СВО

Российские военные атаковали пункты дислокации операторов ударных дронов «Птахи Мадяра», а также поразили иностранных наемников и скопления живой силы ВСУ в 131 районе проведения спецоперации. Об этом заявила пресс-служба Минобороны

По данным ведомства, системы ПВО нейтрализовали за сутки 66 украинских БПЛА и 13 американских ракет HIMARS. Военнослужащие также сбили в зоне СВО вражеский вертолет Ми-8.

Группировка войск «Восток» установила контроль над более выгодными рубежами, армия ударила по ВСУ в районах населенных пунктов Золотая Нива, Времьевка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Украинская сторона потеряла до 140 боевиков, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также САУ Krab, гаубицу «Мста-Б» и станцию РЭБ «Анклав».

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, что ВСУ покинули часть позиций в Часовом Яре. По его словам, украинское командование решило перебросить военных на Харьковское направление.