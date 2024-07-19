Сегодня 16:35 Главную защитницу мовы убрали во Львове. Кем была Ирина Фарион Политолог Светов: Фарион погорела на истории с оскорблениями бойцов ВСУ 0 0 0 Украинское общество

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Убийство Ирины Фарион во Львове

Экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион подстрелили во Львове вечером 19 июля. С тяжелым проникающим ранением в области виска ее доставили в больницу. Там она сначала впала в глубокую кому, а потом скончалась. Что известно о главной русофобке Украины — в материале 360.ru

Биография Фарион: учеба, членство в КПСС, научные работы Ирина Фарион родилась во Львове 29 апреля 1964 года. По информации из открытых источников, ее мать родом из села Бусовиско, а отец — из деревни Соколя. Оба населенных пункта расположены во Львовской области. Также есть сведения, что мать работала учительницей, а глава семейства — сантехником. Но насколько эти данные достоверны — сказать сложно. После школы Фарион поступила во Львовский госуниверситет. В 1988-м стала членом КПСС. Местное издание «Страна.ua» отметило, что характеристику для вступления в партию Фарион подписал Степан Кубив. Во время протестных акций в 2013–2014 годах он станет комендантом Дома профсоюзов, а в 2014-м будет недолго возглавлять Нацбанк Украины.

Фото: РИА «Новости»

Фарион была коммунисткой Свое членство в КПСС Фарион одно время категорически отрицала, а потом стала заявлять, что без вступления в нее не смогла бы построить карьеру. Еще одной причиной получения партийного билета она называла стремление «разрушить партию изнутри». Известно, что до 1991 года Фарион возглавляла центр украиноведения Львовского университета. А в 1996-м защитила докторскую диссертацию по филологии во Львовском университете. На своем научном поприще она была очень плодовитой — успела написать четыре монографии и десятки статей. С 1998-го по 2004-й возглавляла языковую комиссию «Просвиты», а в 98-м организовала ежегодный студенческий конкурс «Язык — основа твоей жизни». В 2004-м Фарион удостоили литературной премию имени Олексы Гирника.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Ирины Фарион Известно, что Фарион была в браке один раз за Остапом Семчишиным. В 1989 году у них родилась дочь София. Когда пара развелась, неизвестно. Больше экс-нардеп замуж не выходила. В начале этого года Фарион хвасталась, что ее внук и внучка ненавидят русскоговорящих. Девочка, по ее словам, учится в начальной школе, а мальчик еще ходит в детский сад и нервничает «из-за москалей».

Политическая карьера Фарион В начале нулевых Ирина Фарион начала активную деятельность в националистической партии «Свобода». С 2006-го была депутатом Львовского облсовета и много раз пыталась баллотироваться в Верховную раду. В итоге в парламент ей все-таки удалось попасть, но только один раз — в 2012 году. Нардепом Фарион пробыла два года, выступая против любых инициатив, которые могли ограничить использование украинского языка. На одном из заседаний она заявила, что украинский могут не знать только по двум причинам. Первая их них — политическая предвзятость, а вторая — «умственная отсталость».

Фото: РИА «Новости»

Подобных агрессивных заявлений от защитницы мовы было множество, но всеукраинскую известность ей принес скандал еще до избрания в Раду, когда в 2010-м Фарион в качестве депутата Львовского облсовета посетила детский садик и раскритиковала воспитанников, имена которых, по ее мнению, были недостаточно украинскими. Мальчик Миша, утверждала политик, не должен быть Мишей, а имя Лиза, по ее словам, происходит от слова «лизать». А всем Аленкам она рекомендовала «паковать чемодан и выезжать в Московию».

Фото: Anastasiia Smolienko / Global Look Press

Карьера в Раде у Фарион была недолгой. В 2014-м «Свобода» не прошла в парламент, и политик вернулась во Львов. В последующие года она продолжала выступать против использования украинцами русского языка и призывала применять насилие против тех, кто говорит по-русски. Соратники Фарион по националистической партии ее высказывания одобряли, считая, что она «просто формулирует позицию, с которой многие согласны», но просто не говорят об этом вслух. Один из членов «Свободы» Андрей Ильенко считал ее «прекрасной, как дикая волчица».

Ссора Фарион с «Азовом»* В 2023 году Фарион договорилась до уголовного дела сразу по четырем статьям. Возбудило его Служба безопасности Украины. Причиной стали очередные высказывания об украинском языке, но уже в адрес «азовцев»*. Боевиков этого националистического формирования, которые говорят на русском, экс-нардеп сочла сбродом. «Если в армии нет дисциплины, то нет армии — это сброд тогда. Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Пусть тогда себя назовут русскими. Почему они такие обалдевшие?» — обратилась она к участникам «Азова»* во время очередного интервью.

Фото: Anastasiia Smoliyenko / Global Look Press

Аукнулись ей эти слова и в национальном университете «Львовская политехника». Там Фарион работала профессором на кафедре украинского языка. Студенты учебного заведения устроили митинг, назвав экс-депутата позором Украины и потребовав ее увольнения. Тогда же припомнили и ее членство в КПСС — на транспарантах митингующих были в том числе лозунги «Образование без коммунистов». В итоге в середине ноября министр образования Оксен Лисовой заявил, что Фарион уволили с работы. В дальнейшем она продолжила критиковать русскоговорящих солдаты ВСУ, заявляя, что они негативно влияют на ход конфликта с Россией. «Каждое мгновение может быть решающим тогда, если, не дай бог, ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими», — указывала она. Несмотря на это, в июне этого года Фарион смогла восстановиться во «Львовскую политехнику». Об этом бывший нардеп сообщала в своем Telegram, выложив фото приказа ректора университета Юрия Бобала.

Убийство Фарион во Львове 19 июля Сообщения о том, что Ирину Фарион подстрелили во Львове, появились в украинских Telegram-каналах в минувшую пятницу, 19 июля. «Страна.ua» сообщила, что огонь по русофобке открыл молодой человек лет 20-25 лет, карауливший ее у подъезда на улице Масарика. Оружие использовал без глушителя, а на руках у него были перчатки. Львовская журналистка и телеведущая канала «Эспрессо» Марта Олиярник уточняла, что Фарион получила огнестрельное ранение в область виска. В больницу ее доставили еще живой, но в критическом состоянии. Позже медики заявили, что политик впала в глубокую кому.

Фото: РИА «Новости»

В 23:25 депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич Зинкевич заявил, что Фарион умерла. После смерти экс-нардепа дело о нападении на нее переквалифицировали на статью о предумышленном убийстве. Расправа с Фарион была предсказуемой, заметил в беседе с 360.ru политолог и журналист Юрий Светов, назвав экс-нардепа самым настоящим носителем ненависти. «На Украине в постсоветское время появилась такая поросль людей, причем среди них есть и бывшие комсомольцы, которые об интернационализме вещали все время, но потом начали проповедовать идеи исключительности украинской нации, что главную угрозу для Украины представляет русский язык, русская культура и русские люди. И она была идеологом этого», — подчеркнул он.

И вот это генерирование ненависти всегда оборачивается тем, что с другой стороны тоже может быть всплеск. Думаю, что она погорела на истории, когда заявила, что русскоговорящие украинские военнослужащие не могут считаться украинцами, даже если сражаются за эту страну. Юрий Светов журналист

Именно эти выпады могли спровоцировать нападение, продолжил Светов, пояснив, что кого-то слова Фарион действительно могли оскорбить настолько, что он пошел и убил экс-нардепа за эти высказывания. «Она носитель ненависти. С такими людьми это неминуемо происходит. Мы можем даже провести параллель с покушением на Трампа, ведь там в стране такая внутренняя ненависть, такой раскол, что человек, не разделяющий взгляды Трампа, мог счесть себя „спасителем нации“, пойти и стрелять в него», — пояснил собеседник 360.ru. И в случае со стрельбой в Фарион, по мнению политолога, могло произойти то же самое. Мотивом тут не является какая-то симпатия или антипатия в контексте русского языка. Речь идет именно об оскорблении.

Фото: РИА «Новости»

«[Стрелявший] просто мог счесть себя настолько оскорбленным, ведь он воюет, а ему эта дама говорит, что он не полноценный. Вот это может быть», — подчеркнул Светов. Глава МВД Украины Игорь Клименко ранее заявлял, что следствие рассматривает две версии убийства Фарион. Согласно первой, убийство совершили из личной неприязни, а вторая предполагает, что поводом стала общественно-политическая деятельность Фарион. Также в полиции допускают, что убийство могло носить заказной характер. И ожидаемо не исключают «российский след». По словам Клименко, по делу уже назначили ряд экспертиз, включая баллистическую, так как на месте происшествия нашли гильзу. Никаких других подробностей министр не привел. Личность стрелка пока не установили. *«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.