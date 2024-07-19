Экс-депутат Рады Ирина Фарион умерла в больнице после покушения

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион не приходя в сознание умерла после покушения. В больницу она поступила с огнестрельном ранением в голову, сообщил в Telegram-канале депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

«В 23:20 Ирина Фарион умерла, врачи сделали все возможное», — написал он.

В экс-нардепа выстрелили около подъезда на улице Масарика. Стрелок использовал оружие без глушителя. На вид ему дали 20-25 лет.

После покушения Фарион доставили в тяжелом состоянии в больницу Святого Пантелеймона Первого медобъединения. Женщина впала в глубокую кому. Медики провели экс-депутату Рады операцию, она находилась на искусственной вентиляции легких.

После нападения на Фарион президент Украины Владимир Зеленский заявил, что врачи боролись за жизнь бывшего депутата Рады. В расследовании преступления задействовали национальную полицию и СБУ.