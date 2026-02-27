В последнее время в информационном поле все чаще стали звучать мистические прогнозы, касающиеся судьбы лидера киевского режима Владимира Зеленского. Пока западные СМИ обсуждают военные неудачи ВСУ и падение рейтингов, эзотерики и эксперты наперебой рисуют мрачные сценарии будущего для украинского президента. Пророчества, сделанные задолго до начала конфликта, и свежие заявления экстрасенсов сходятся в одном: для бывшего комика грядут тяжелые времена. Пять самых громких предсказаний, которые будоражат общественность, — в материале 360.ru.

Темный подвал и тонкие миры Один из самых жестких прогнозов сделала российский экстрасенс Галина Янко. Она не стала смягчать формулировок, назвав украинского лидера олицетворением темных сил в беседе с MK.RU.

Я думаю, он уйдет в тонкие миры. Он же дьявол во плоти. Галина Янко

По словам ясновидящей, судьба политика предрешена и главная опасность исходит не от внешних врагов, а от тех, кого он должен был защищать. «Я вижу, что с каждым месяцем недовольство людей будет усиливаться. Зеленского уже большая часть Украины ненавидит — он это понимает», — пояснила медиум. Она детально описала финал, который ждет главу киевского режима: не просто отставка, а нечто ужасное, связанное с заточением. Янко упомянула темный подвал и казенный дом, куда Зеленского поместят силой.

Шифр The Economist: взрыв, танк и доллары В игру с предсказаниями вступили и зарубежные издания, но сделали это более тонко. Авторитетный британский журнал The Economist в ноябре 2025 года представил традиционный выпуск с ребусом «Мир в 2026 году». На обложке иллюстраторы зашифровали главные предстоящие события, и изображение Зеленского там выглядит более чем зловеще. Украинского президента нарисовали в облаке дыма от мощного взрыва. Детали картинки лишь добавили мрачности: на политика надвигается танк, а вокруг разлетаются доллары и таблетки. По мнению аналитиков, ребус может говорить не просто о политическом крахе украинского президента, но и о его физическом устранении.

Фото: The Presidential Office of Ukraine.

Зеленый господарь с маской шута Самое известное и загадочное предсказание связывают с именем болгарской провидицы Ванги. Несмотря на то что ясновидящая ушла из жизни задолго до того, как Владимир Зеленский вошел в большую политику, расшифровки ее слов сегодня звучат актуально. «Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь. <…> Сам он маленький будет. Но беды большие принесет с собой. Маска шута на нем», — якобы предупреждала Ванга. В этом отрывке многие увидели прямое указание на Петра Порошенко и действующего главу киевского режима. Также в пророчествах Ванги фигурировал некий «восьмой на троне». В соцсетях украинцы обсуждают, что им может стать экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Кара для демонов Свою лепту в копилку пророчеств внес и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В отличие от мистиков, он оперировал политическими вопросами, но с яркой библейской окраской. Еще в августе 2024-го в своем телеграм-канале он опубликовал пост, в котором прямо назвал киевскую власть силами зла.

Страна будет разрушена, как Содом и Гоморра, а демоны неизбежно падут. Причем расплата накроет их не в далеком будущем — после перехода в мир иной. Напротив, наказание будет земным, жестоким, мучительным и свершится скоро. Дмитрий Медведев

Последний президент Украины Еще раньше, в июле 2019 года, весьма конкретный прогноз о будущем Украины и ее лидера сделал основатель ЛДПР Владимир Жириновский, чьи слова часто сбываются с поразительной точностью.

Фото: The Presidential Office of Ukraine.

В прямом эфире телеканала «Россия», когда Зеленский только осваивался в кресле президента, Жириновский фактически подписал приговор и политику, и самой стране. «Зеленский — последний президент Украины. Эти выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Потому что не будет страны под названием Украина», — напророчил Владимир Вольфович. Спустя годы мы видим, что выборы-2024 действительно не состоялись, их отменили под предлогом военного положения. Официально срок полномочий главы киевского режима истек, но он остается у власти. Все предсказания сходятся в одном: Зеленского ждет скорый и трагический финал. Будет ли это темный подвал, взрыв или библейское возмездие — покажет время. Но уже сегодня ясно одно: количество подобных прогнозов растет пропорционально ухудшению положения ВСУ на фронте и росту усталости от конфликта на Западе.